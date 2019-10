Huawei asegura que el impacto de la guerra comercial sobre su negocio será nulo

Cuando en mayo Estados Unidos vetó a Huawei la compañía sufrió una caída de ventas que asustó a más de uno. Pero su vicepresidente Jaime Gonzalo asegura ahora en una entrevista en Hora 25 de los Negocios no solo que se han recuperado de esa caída, sino que Huawei terminará el año cumpliendo sus previsiones e incrementando sus ventas casi un 20%.

¿Cómo está Huawei seis meses después del inicio de la guerra comercial en la que fue señalado directamente por Estados Unidos?

Es cierto que tuvimos una primera fase de confusión entre los usuarios. Muchos repetían lo de “mi teléfono va a dejar de funcionar o va a apagarse…” Han pasado seis meses desde entonces y ni se ha apagado ni ha dejado de funcionar nada. De hecho, los que han dejado de funcionar en todo caso serían otros… No ha pasado nada, el usuario entiende que va todo bien y que ha habido un pánico innecesario. Incluso conocemos algún usuario que vendió su móvil Huawei de 2ª mano influenciado por esta discusión perdiendo 400 euros en el proceso innecesariamente…

Han sacado ya una nueva serie, la Mate 30, en la que siguen utilizando Android como base del sistema operativo. ¿No van a hacer lo que dijeron de desarrollar un sistema operativo propio?

Hace tres años nos dimos cuenta de que en el mercado había una doble necesidad en el mercado. Los usuarios de móvil quieren variedad, quieren tener opciones… Y empezamos a desarrollar un sistema operativo y de servicios que completara al básico de Google. Lo fácil hubiera sido no hacer nada… pero intentamos compensar esas posibles carencias. Lo que pasa es que las carencias han sido mayores porque en los nuevos teléfonos de Huawei no van a tener precarga de las aplicaciones de Google. Entonces Huawei está ya perfectamente preparado para suplir todo lo que Android no tenga.

Ahora mismo no ha sido necesario utilizar un sistema propio porque tenemos un sistema compatible al de Android. Pero si en el futuro hay más necesidad de seguridad y de privacidad, el sistema que estamos creando es mejor en ese sentido que el de Android. Es mucho más fácil hackear el sistema de Android que el sistema de Huawei.

A Huawei la expulsaron de First, el foro de cooperación internacional contra el hackeo. Incluso les acusaban de ser espías chinos

Eso es curioso porque los servidores de Huawei con los datos de los usuarios están en Alemania. Y están ahí porque buscamos al país más difícil de contentar y dijimos “si los alemanes están contentos todos están contentos”. Y de hecho si nos fijamos no ha habido ningún problema con la UE en cuanto a nada que tenga que ver con privacidad.

Las empresas que nos expulsaron de First intentan cumplir la ley de su país… pero ahora todas ellas buscan maneras para seguir trabajando con nosotros y de hecho Amazon, por ejemplo, está en nuestra Play Store

¿Son ustedes víctimas de un juego cruzado?

Nosotros de política no sabemos nada porque Huawei es una empresa de ingenieros que crean maquinaria. Creemos que hay un conflicto geopolítico enorme que nos salpica. Nosotros somos un granito de arena entre dos grandes colosos

¿Cómo afecta todo esto al futuro de Huawei porque llevan años con crecimientos del beneficio superiores al 20% en los últimos años? ¿Cómo van a cerrar financieramente el año?

Pues en toda esta situación ha habido una luz al final del túnel que ha sido la confianza de nuestros usuarios. El año pasado vendimos 206 millones de teléfonos y este año vamos a cerrar con 250 millones. Hemos seguido creciendo a pesar de lo que ha pasado. El pánico inicial causó un par de semanas de caída bastante fuerte que fueron remontadas al cabo de pocas semanas y ahora ya hemos recuperado la normalidad

Y en cuanto a la nueva red, el 5G, que es la gran batalla, ¿el hecho de que Estados Unidos intente evitar que Huawei se alíe con países como por ejemplo India, como les afecta?

Lo que haga EEUU no nos afecta gran cosa. Huawei tiene ya una red 5G que funciona fenomenal. Lo que nosotros planteamos no es una solución comercial, es una solución de desarrollo social. Estamos yendo a un futuro conectado con coches autónomos, smartcities, smartphones… y en estas condiciones es fundamental que el tiempo de reacción sea de microsegundos y eso necesita una potente red de 5G que Huawei está desarrollando prácticamente en todo el mundo. Y de hecho ya estamos trabajando en el 6G

¿Cómo va a vivir el ciudadano este cambio?

Hoy por Hoy la aplicabilidad es menor porque tenemos pocos terminales inteligentes… pero hablamos de un futuro en el que la nevera sabrá cuándo harás la compra y a qué temperatura ponerla o tu horno sabrá a qué hora cocinas. Hablamos de una tendencia en la que es fundamental la seguridad, la privacidad, una red tecnológica fiable y unos terminales que nunca fallen.