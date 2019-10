El nuevo mensaje que Simeone le da a los Atléticos

Parece ser que el mítico mensaje del 'Cholo' Simeone de "partido a partido" quedó en un segundo plano. El entrenador del Atlético de Madrid, en exclusiva para El Larguero reveló, lo que para él, es el nuevo grito de guerra de su equipo: "Siento que con la renovación que hicimos este verano que estamos creciendo. Necesitamos tranquilidad, que no nos quieran confundir. ¡Escúchenme! ¡Que no nos confundan!", expresó contundentemente Simeone.

Seguidamente, Simeone puso un ejemplo cotidiano para entender mejor su filosofía actual, la que él considera correcta: "¡Que no nos confundan!. A nosotros nos gusta la pizza, y si te gusta la pizza, come pizza. No comas otra cosa", concluyó sonriendo.