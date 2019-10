Salir del bucle

Puede ser que me haya picado el virus del hartazgo, o que haya agotado mis reservas de paciencia, no lo sé, pero tengo unas ganas enormes -muchísimas ganas- de que se acabe de una puñetera vez el culebrón con los restos de Franco.

Celebro que el consejo de ministros haya puesto por fin una fecha límite para exhumarlos; que mañana mismo -día de la raza, por cierto, 12 de octubre- se cierre ya el Valle de los Caídos para prepararlo todo. Pero, por favor, que acabe ya; corrijamos esta anomalía histórica para una democracia que supone tener a quien se cargó esa democracia en una tumba de honor, y pasemos a otra cosa.

Aunque ya puestos, si me dejan ampliar la lista de peticiones, que publiquen pronto también la sentencia del “procés”, que pase lo que tenga que pasar, que no será agradable y no resolverá nada: ni las previsibles condenas, ni tampoco las protestas. No se va a resolver el problema de fondo.

Y ya por último, que llegue pronto también el 10 de noviembre y vayamos a elecciones. Y al día siguiente, o al cabo de una semana, o de un mes; a ver si es posible que salgamos del bucle. Porque no está el mundo, ni la economía, ni los ánimos, ni nada. No está para que nos quedemos empantanados, de verdad. A ver si lo conseguimos. Por pedir -y por soñar- que no quede.