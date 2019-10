Diez años intentando hacer un poquito más de historia

Delante de la máquina de agua que hay la entrada de la redacción me topé con Mariano Revilla, buen amigo y director de contenidos. Le transmití de forma absolutamente casual la idea que me había surgido hacía pocas semanas de hacer un programa de historia. Realmente era una idea que me venía dando vueltas por la cabeza desde el verano pero a la que no le había prestado mucha atención. Prueba de ello es que me había cruzado con Mariano en otras ocasiones pero siempre olvidaba decírselo.

Y en ese momento, quizá era el momento, se lo dije.

—Mariano, ¿se podría hacer un programa de historia en la SER? No sé con quién hay que hablar o cómo plantearlo...

Y entonces, el silencio. Recuerdo que se quedó callado durante unos instantes y después de un lapso me respondió:

—Haz un boceto y grabamos un piloto para pasárselo arriba —dijo Mariano señalando la novena planta en donde están los "jefes".

Yo me iba al día siguiente a Argentina y Uruguay a dar unas conferencias, así que la grabación debía realizarse a mi regreso, una semana después.

Julio López, Carlos Nicolás, Fermín Agustí, Nacho Ares, María Belchi, Alba Morales y Enrique Hernández / SER Historia

Todo era extraño porque la temporada acababa de empezar y toda la parrilla estaba cubierta. Mi dejadez había hecho que quizá no fuera el momento adecuado.

Recuerdo que camino de Montevideo, cruzando el Río de la Plata, saqué mi cuaderno y me puse a hacer un esquema de lo que podría ser un programa de radio sobre historia. El piloto tendría que estar hecho con amigos y contactos de mi larga agenda de casi dos décadas en el mundo de la arqueología. Eso no iba a ser un obstáculo.

Se hizo el piloto, gustó y grabamos el primer programa en un estudio atípico, el B5; un estudio que realmente se emplea para hacer grabaciones de cuñas o las dramatizaciones de SER Historia, entre otros. No era el más cómodo, pero estábamos empezando y no era plan de ir exigiendo.

El primer programa se emitió el 11 de octubre de 2009 a las 19.05 h después del boletín de noticias, un domingo sin fútbol. Nuestro horario habitual esa temporada era la madrugada del sábado al domingo de 4 a 5 h, pero nuestro debut no pudo tener mejor hora.

Hicimos uno, dos, tres… nos encargaron un especial de Navidad, otro para Semana Santa, seguíamos sumando y sin darnos cuenta nos convertimos en un referente y en un programa modesto pero muy querido y admirado por los compañeros de la casa.

Recuerdo que ese primer año, año Jacobeo, SER Historia participó en una peregrinación a Santiago acompañando a oyentes de la cadena SER. En Santiago Milenio 3 hizo un programa especial con público. En un viejo cementerio se montó la mesa, las pantallas de sonido, la mesa de grabación… Mariano Revilla, que nos acompañaba, me dijo: "Dentro de poco montaremos esto para SER Historia". A mí me pareció un halago excesivo… pero el tiempo le dio la razón.

La primera salida de SER Historia se hizo en Teruel, frente a la tumba de los amantes, programa emitido el 19 de noviembre de 2017. Y a partir de ahí no paramos. Madrid, León, Mallorca, Menorca, Mérida, Soria, Ciudad Real, Zaragoza, Huesca, Alicante, Gran Canaria…

Estoy contento y feliz. Este viaje no podría haber sido posible sin la ayuda de muchas personas que siempre, siempre han estado ahí al pie del cañón dándolo todo para que el trabajo fuera en equipo. Aunque yo figuro como director, realmente SER Historia tiene muchos directores, Fermín Agustí, Ana Caballero, Jesús Callejo, José María Sendra, Julio López… Todos damos lo mejor de nosotros mismos y nos amoldamos al bien del equipo. Porque lo más importante es precisamente el equipo y, especialmente, pasarlo bien y disfrutar con lo que se hace. El día que no lo sintamos así, el oyente lo notará y dejará de seguirnos.

En estos diez años hemos hecho lo que más nos gustaba, realmente, lo que nos ha dado la gana. Hemos entrevistado a personas y abordado temas que en un principio no tienen nada que ver con la historia. Recuerdo cuando en una ocasión Carlos Llanos, antiguo piloto de la máquina del tiempo, cuando hicimos un programa sobre Mazinger Z me dijo por los auriculares "Haces lo que te da la gana…" Y tenía razón, pero creo que el éxito de SER Historia está en eso, en compartir con los oyentes, el pilar fundamental del programa, nuestra pasión por la historia. En estos diez años hemos hablado de ciencia, filología, arte, esoterismo, arqueología, música… todo relacionado con la historia. Hemos cometido errores y hemos hecho cosas bien. Aunque muchos crean lo contrario, jamás nos han impuesto temas ni nos han dicho de qué teníamos que hablar.

Pero lo más importante de todo, es la pasión con que lo hacemos y el cariño manifestado por los oyentes que son nuestro mejor bagaje en todo este tiempo. A todos ellos, gracias, gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.