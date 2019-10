Ester Capella: "Hay un consenso del 80% que considera que el proceso judicial no ha sido justo"

Escucha la entrevista completa

La consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Ester Capella, ha explicado en los micrófonos de 'Hora 25' que "hay un consenso del 80%" que considera que el proceso judicial a los líderes independentistas "no ha sido justo y que no comparte la dureza de la sentencia del Supremo". Asimismo, Capella ha señalado que las sentencias "no tienen que contentar" sino que "tienen que dar respuestas jurídicas a hechos que se les plantean". "Quiebra con principios fundamentales que hasta ahora eran indiscutidos e indiscutibles", ha valorado.

"Creo que la sentencia lo que no hace es derrotar al independentismo sino al estado de derecho, porque el proceso judicial seguido contra los presos y presas políticos enfrentaba dos realidades, la razón de Estado frente a la razón del derecho y creo que desgraciadamente vencen las razones de Estado", ha continuado la consejera de Justicia. "Cuando digo que es una lástima porque lo que hace la sentencia es cargarse las razones del derecho lo digo en el sentido que esta sentencia abre infinidad de respuesta ante situaciones de protesta ciudadana ya sea en el ejercicio de derechos fundamentales como son la libertad de expresión y la posibilidad de manifestarse que puede ser aplicada a cualquier protesta que se produzca en la calle".

Respecto a la doble medida del Govern que llama a los catalanes a los catalanes a manifestarse y a la vez es el mismo que pide a los Mossos impedir que se colapse El Prat, Capella ha subrayado que "todos los gobiernos deben garantizar el ejercicio de todos los derechos entre ellos el de manifestación, es buscar el equilibrio entre el derecho de todo ciudadano a expresarse libremente y salir a la calle cívica y pacíficamente. Haremos una llamada a la manifestación cívica y pacífica". "Sería un error que se tradujese la manifestación en una manifestación que ayude a sostener el relato que algunos quieren sostener", ha sumado.

La consejera ha señalado que "la sentencia no es un punto y final, la sentencia marca un horizonte, y abre de nuevo una posibilidad a la política y al diálogo". "Hago una llamada al Gobierno español para entablar un diálogo permanente. La sentencia judicial no es la solución, no resuelven las cuestiones que han dado origen a este proceso". "El diálogo en Cataluña es permanente, las manifestaciones son cívicas y pacíficas. El 80% quiere un referéndum", ha concluido.