Los daños colaterales de las protestas en Cataluña: pérdidas económicas millonarias y cancelaciones

18/10/2019. Los manifestantes cortan la autopista AP-7 a la altura de La Junquera, en Girona. Entre los afectados por esos cortes están los camioneros. Uno de cada cuatro transporta comida perecedera (frutas y hortalizas) y tiene que entregar el pedido a una hora determinada. "Cuando llegamos al destino nos rechazan el pedido" denuncia Ovidio de la Roza, presidente de la Confederación española de Transportes y Mercancías. "Estos cortes en autopistas nos perjudican en todos los sentidos. Sobre todo en el económico, porque por la AP-7 circulamos unos 20.000 camiones todos los días. Las pérdidas por facturación alcanzan los 20.000.000 de euros diarios" añaden desde la patronal. Esta situación afecta, en gran medida, al mercado internacional porque España es el segundo país en transporte internacional de mercancías de Europa

15/10/2019. Son las 23:00h cuando un grupo de radicales revienta a pedradas y prende fuego el escaparate de una tienda de Zara en la Calle Mayor de Lleida. "No paran de llegarnos vídeos e imágenes de cómo estaba la tienda, nosotros nos lo encontramos todo a la mañana siguiente" nos cuenta Marta, directora del establecimiento. "El interior está bien, pero el escaparate no. El calor del fuego ha hecho que el cristal se quebrase y la ropa de la tienda ha quedado dañada por la ceniza". Serán los peritos quienes hagan un balance de los daños económicos que ha sufrido este comercio. Pero no es el único.

17/10/2019. Es noche cerrada en Barcelona. Se han producido dos saqueos en una tienda de ropa y en una oficina bancaria. "Han reventado los cristales y se han llevado todo lo que había dentro", asegura Salva Vendrell, presidente de Barcelona Comerç. Altercados como estos "obligan a las tiendas en muchos casos a cerrar antes de tiempo y a tomar medidas de precaución. Si la situación sigue así la imagen que se percibirá de la ciudad de Barcelona, muy dañada ya, será la de una ciudad insegura. A medio plazo nos afectará de forma muy importante" añade Vendrell, que exige seguridad a las autoridades. "No podemos tener la sensación de que en Barcelona se puede campar impunemente. Respetando el derecho de protesta, no podemos permitir que esto se convierta en una batalla campal". El consistorio calcula que en la ciudad condal hay entre 70.000 y 80.000 comercios. Muchos de ellos afectados ahora por las protestas.

16/10/2019. Durante la segunda noche de disturbios en Barcelona los violentos se dedican a atacar a los agentes de policía lanzando sillas y mesas de varios restaurantes del centro de la ciudad. "Los lugares cercanos a los conflictos han sufrido pérdidas equiparables a un día de cierre. Es imposible trabajar en estas condiciones" según Roger Pallarols, director del Gremio de Restauración de Barcelona. Los altercados han provocado que la gente se quede en casa y que los turistas no salgan de sus hoteles, porque los restaurantes que están alejados del centro también están sufriendo pérdidas de hasta el 50% de su facturación. "No necesitamos un otoño caliente, necesitamos un otoño que genere estabilidad para que los motores económicos no pierdan fuelle" se queja Pallarols que nos cuenta que "los violentos utilizan el mobiliario de las terrazas como armas arrojadizas contra la policía. Los hosteleros de Barcelona están preocupados por si podrán trabajar hoy, mañana y la semana que viene. Hay una intranquilidad muy importante en un sector que lleva una temporada mostrando una debilidad impropia de esta ciudad", concluyen desde el sector de la restauración.