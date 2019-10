"Es un puto infierno, no había visto esto en mi vida": los audios de WhatsApp entre policías en los disturbios de Barcelona

La Cadena SER ha tenido acceso a varios audios de WhatsApp emitidos el pasado viernes por varios miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, relatando lo vivido en los incidentes de los últimos días en Barcelona.

Uno de ellos cuenta lo vivido como "un puto infierno". "Las hemos pasado putas. Hemos estado cinco horas recibiendo hostias en la Vía Laietana hasta Plaza Catalunya y tenemos cinco heridos, pero no son muy graves. La verdad es que nosotros no hemos salido mal parados para todo lo que hemos recibido. Era un puto infierno, yo no había visto nada así en mi vida", explicó.

"Había hogueras, nos han tirado una bombona de helio, llevaban dos motosierras pero se las hemos quitado... increíble. Hemos disparado, yo por lo menos 150 cartuchos, 100 pelotas, 20-30 botes. Increíble, no había visto esto en mi vida", continuó relatando, antes de concluir que "días como estos es para recordar en la vida. Fuerza a todos y suerte hoy".

Otro audio refleja la conversación de un miembro de estos cuerpos con otros, en el que le explica que "gracias a Dios no has estado aquí y no has visto la mayor vergüenza de la historia de España".

"Llevo aquí desde las cinco de la mañana y le han pegado una somanta de palos, la más gorda del mundo a la Policía, y nosotros estamos a 300 metros y no nos han dejado entrar", lamenta.

"Han traído Policías desde Tarragona, hora y media esperándolos antes de que entremos. Hay aquí mil tíos. Muy muy doloroso, impotencia y una asquerosidad tremenda", concluye.