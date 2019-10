Descanse en paz Santos Juliá, descanse donde merece Franco

Voy a leer, si me permites, las últimas palabras que publicó Santos Juliá en EL PAÍS, junio de 2019. Dice del único rasgo especial que se debería considerar de Franco: "En ese hórrido monumento a la Cruzada que es la basílica de Cuelgamuros, quien está enterrado es un dictador que, basado en un irrestricto poder militar y bendecido por el episcopado español, asumió de manera tramposa la Jefatura de Estado". A mí me gusta mucho que se saque a Franco de ahí y que se dejemos de ser una democracia complaciente con estos símbolos y complaciente con esos restos.

Y hoy que se ha muerto Julia he pensado que aún más importante es que su discurso no muera. El discurso de los intelectuales, el discurso armado con argumentos, ideas y razones; porque el discurso de quien es anti por anti, lleno de lemas y soflamas, es aplaudido y celebrado, pero no digerido. Lo que se digiere es el discurso de quien es antifranquista y sabe por qué lo es, y como sabe por qué lo es, podrá convencer incluso a los que aún no lo son. Porque soy de los que esperan, quizá ingenuamente, que en este país nadie se tenga que declarar antifranquista porque no se conciba no serlo. Descanse en paz Santos Julia; descanse donde merece Franco.