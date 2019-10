Zuloaga: "Había algunos que estaban allí para comprobar si estaba muerto"

En apenas unas horas empezarán los trabajos para levantar la lápida que cubre la sepultura de Francisco Franco. En 'Hora 25' hemos hablado con el periodista que estaba presente hace 44 años cuando se procedió al cierre del ataud en el Palacio Real, entonces Palacio de Oriente, en el centro de Madrid. Ese periodista es Jesús María Zuloaga, actualmente subdirector de 'La Razón' y entonces jovencísimo periodista de Europa Press.

Antes de nada, ¿Por qué estabas tú allí? Porque el acceso era restringido.

Se había hecho un pool de periodistas, aparte de la dirección general de prensa del ministerio de Información, que así se llamaba entonces. Se habían hecho muchas peticiones para estar presentes en el entierro, en la capilla ardiente, otros querían lógicamente para la proclamación del rey... Era hechos históricos, vino mucha gente de fuera y por eso se hizo un pool. Yo formaba parte de ese pool, era jovencísimo, 24 años... (risas)

Un niño casi, acababas de empezar a trabajar casi, ¿no?

A mi me ha tocado siempre hacer las cosas muy joven (risas). A mí me había tocado formar parte de ese pool que estábamos en la capilla ardiente. Fueron dos días y medio o tres lo que estuvo abierta la capilla para que la gente fuese a ver el cadáver, a mostrar su respeto y todas estas cosas.

Por cierto, que tu has escrito otra disgresión: has escrito que entre los que pasaban por delante del féretro había franquistas, curiosos y antifranquistas que acudían a comprobar con que estaba muerto.

(Risas) Si si, lo he escrito y lo ratifico. Allí pasábamos tantas horas los periodistas que al final hicimos una especie de análisis sociológico de los que pasaban. Allí había gente absolutamente del régimen, gente como se dice, que iban a mostrar sus respetos, y después había una pequeña minoría de, si me lo permiten, estos de 'la trenca' y con 'las melenillas', que yo les veía que pasaban por allí mirando para todos los lados. No es una idea de Jesús Mari Zuloaga, pero los que estábamos allí convenimos que iban a comprobar si de verdad había muerto Franco. Era un análisis sociológico pero no hecho por sociológos por periodistas (risas).

Volvamos al momento de cierre.

Te cuento, cuando se cierra la capilla, se bajó el féretro de Franco a la parte inferior del palacio para que pudiese pasar la gente en dos filas. Llegó un momento en que se cerró las puertas al público y, yo no sé si allí o creo que se le traslado a otras dependencias, creo que eran las caballerizas, donde se iba a proceder al cierre del ataúd. En ese momento estábamos un periodista de otra revista, un fotógrafo y yo. El jefe de la casa civil de Franco dijo que periodistas fuera. Yo, con esa osadía de los 24 años, le dije que yo pensaba que esto era un hecho histórico y que sería interesante que hubiera alguien para dar un testimonio del momento. Entonces, a lo mejor por suerte o por impertinencia, él se lo pensó. Yo conocía a algún miembro de la guardia de Franco y, aunque no diré el nombre, creo que me ayudó. Solo me pidieron que escribiera con respeto y así consta en un despacho de Europa Press.

Eras el único que había allí en ese momento.

Creo que había otro de una revista 'Actualidad Española'.

¿Quiénes había allí presentes?

Estaba el citado Fernando Fuertes, los jefes de la Casa militar, personal de la Guardia de Franco y el marqués de Villaverde, que protagonizó un hecho que no esperábamos ninguno. En ese momento, que estábamos a un metro del féretro, aparecieron unos operarios a una tapa de zinc e iba a proceder al sellado del féretro con el cuerpo de Franco dentro. Y yo lo he escrito y te lo cuento ahora. Uno de los operarios llevaban unas bolsas que yo no sabía que llevaban dentro. Como dos o tres bolsas como si fuesen confeti o cosas de colores y lo echaron dentro del féretro. Lo he preguntado, pero nunca nadie me ha sabido decir las razones. Después se procedió al sellado. En ese momento el marqués de Villaverde ser lanzó al féretro y el fotógrafo hizo una foto que es histórica, que está publicada. Ya sabes que no soy hombre de radio, pero creo que lo he contado bien.

Con 24 años, eras consciente de que eso era histórico.

Desde luego. A partir del fallecimiento empezó a funcionar todo esto con las grandes dificultades que tuvo el rey. Los españoles le debemos gratitud absoluta. Los que hemos vivido esa época, el denostadísimo por algunos régimen del 78... No saben los enemigos que tenía nuestra democracia. Y el problema es que era por todos los lados: por la derecha, por la izquierda... Ahí estaba don Juan Carlos gobernando la nave e induldablemente la ayuda de otros como Adolfo Suárez y a otros en clandestinidad que no estaba en la clase política legalizada que su colaboración para la llegada de la democracia no podremos agradecer. Hablo de Felipe González, Alfonso Guerra y Alfonso Carrillo.