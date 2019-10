Qué significa la exhumación de Franco para el mundo de la cultura

Este jueves ha tenido lugar la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos 44 años después de su entierro para ser reinhumado en el cementerio de Mingorrubio, en el barrio madrileño de El Pardo, donde la familia Franco tiene un mausoleo en el que descansa la esposa del dictador, Carmen Polo.

Con motivo de la exhumación del dictador, hemos preguntado a personalidades de diferentes ámbitos de la cultura (filosofía, cine, literatura, música y humor) qué significa para ellos que Franco haya salido del Valle de los Caídos y esto es lo que han contestado:

Almudena Grandes (escritora): "Esta exhumación llega con casi 40 años de retraso"

En los años 80 del siglo pasado nadie habría hablado de profanación. La familia no habría recurrido, los tribunales no habrían actuado con la misma obsesión garantista, los fieles que desearan oír misa habrían sido unos pocos y ningún medio de comunicación habría abierto con ellos un informativo. En los años 80 del siglo pasado la democracia española se habría desprendido a tiempo de esta grosera anomalía. La autoestima de los demócratas habría crecido y esa inyección de seguridad, de coherencia con una nueva época, un nuevo Estado, habría favorecido sobre todo a las derechas al homologarlas con todas las que en Europa repudian con tanta naturalidad como convicción el pasado totalitario de sus respectivos países.

En los años 80 del siglo pasado habría que haber sacado a Franco del Valle de los Caídos, romper las amarras con su legado, distinguir de una vez y para siempre a los verdugos de las víctimas. No fue así, y el nuestro sigue siendo el único país del mundo donde se libró una guerra entre fascistas y demócratas, y se dice que todos fueron igual de malos, que nadie llevaba razón. Por eso es tan difícil ser demócrata en España. Esta exhumación llega con casi 40 años de retraso, pero nunca es demasiado tarde para afrontar una tarea imprescindible, aunque solo sea por reconfortar a las víctimas de la dictadura. Esos miles de familias españolas con muertos en las cunetas a las que los jueces nunca han prestado ni una pequeña parte del amparo del que ha gozado la familia Franco.

Antonio de la Torre (actor): "Es algo que tenía que hacerse"

Para mí la exhumación de Franco es algo que tenía que hacerse. Se hace tarde, pero bien está. En ningún caso creo que debe servir para colgarse ninguna medalla del Gobierno en funciones y, en todo caso como símbolo para preservar la democracia real qué necesita la gente para ayudar a los más desfavorecidos con leyes democráticas, con una educación y una sanidad pública, y, sobre todo, para tratar de arreglar los problemas de comida que hay en Cataluña.

En este caso creo que sería conveniente indultar a los políticos presos y celebrar un referéndum donde nos permita a todos los españoles decidir en qué tipo de Estado queremos conducir en esta España democrática que mira hacia delante.

Quique Peinado (humorista): "A mi abuelo lo fusilaron en el 39"

A mi abuelo lo fusilaron en el 39, después de la guerra. Por un tema, además, familiar. Era su hermano al que buscaban y a mi abuelo lo cogió colateralmente la historia. Y bueno, básicamente estos días que habla tanto de la exhumación de Franco y tal a mí, fundamentalmente, lo que se me ocurre son chistes con la situación.

Porque en el fondo es que es hasta graciosa, ¿no? Pero hombre ya que solo me dedico a hacer chistes y estoy aquí tranquilo por lo menos que no me lo echen en cara y que no me digan que tengo que respetar a la familia del dictador o a los fans que sigue teniendo a día de hoy el señor que mató a mi abuelo. Bastante es que hago chistes. Mejor será eso que no que me dediqué a cagarme los muertos de esta gente, que al final si nos ponemos en ese plan, peor para todos.

Víctor Manuel (cantante): "No le estamos dando la importancia que tiene"

Una anomalía histórica que va a quedar escrita en la historia de este país y, seguramente, muchas gentes que han defendido este país en la República en diferentes circunstancias les va a parecer increíble como a mí me lo parece. Creo que no le estamos dando la importancia que tiene, pero es bien importante simbólicamente. Estas cosas que nos hemos permitido no hacerlas durante muchos años, ya era hora de que se hiciesen.

Santiago Alba (filósofo): "En España hay una ideología nacional-franquista que recorre buena parte de nuestras instituciones"

La noticia de la exhumación de Franco para mí es una una gran noticia que va a acompañar al mismo tiempo de una cierta inquietud. Y esto tiene que ver que con la anomalía española, que formularé de una manera rápida. Es el hecho de que es el único país de los grandes países de Europa en el que se puede ser demócrata sin ser antifascista. Aún más, en el que el antifascismo y en este caso el antifranquismo se identifica con mucho más que el franquismo mucho más que el fascismo con la radicalidad subversiva antisistema.

Creo que el hecho de que una buena noticia como está de pura normalización democrática no genere consenso, nos da buena cuenta de hasta qué punto esa anomalía de la que hablaba sigue poniendo límites a los grandes logros democráticos de las últimas décadas. Probablemente es una minoría las personas que reivindica la figura de Franco, como es una minoría las que reivindican la figura de Stalin. Pero al contrario de lo que ocurre con Stalin y el estalinismo, creo que en España hay una ideología nacional-franquista que recorre capilarmente no solo una parte de la sociedad sino buena parte de nuestras instituciones incluidos algunos partidos políticos, que mientras reclaman legítimamente que se condene la violencia en Cataluña, han sido incapaces reiteradamente de condenar la dictadura franquista.

Daniel Innerarity (filósofo): "La derecha dijo que era demasiado pronto y pasó luego a decir que era demasiado tarde"

La exhumación de Franco es algo que debía haberse realizado mucho tiempo antes. La derecha estuvo diciendo que era demasiado pronto y paso luego a decir que era demasiado tarde, como si no hubiera un momento adecuado para hacerlo. Creo que esta es una de las lecciones que podemos extraer de esta historia. Valida también para otros problemas que no terminamos de abordar. Desconfiemos de quiénes se creen disponer del monopolio de establecer si un momento es o no apropiado, porque de este modo están ejerciendo un poder que nadie les ha dado.

Luis Alegre (filósofo): "Es un pequeño paso en la normalización democrática de España"

La exhumación de Franco representa un pequeño paso en la normalización democrática de España. Ojalá se hubiera podido hacer con la llegada de la democracia pero no se pudo. Y asumo que de verdad no se pudo, pero eso debería llevarnos a pensar si hay más cosas que en su momento no se pudieron ni siquiera discutir, como por ejemplo la cuestión algunas grandes fortunas amasadas bajo el franquismo o la propia forma de Estado y de Gobierno. Espero que esta exhumación signifique la señal de que hemos alcanzado la madurez suficiente como para hablar y decidir en común sobre todas las cosas que nos conciernen como ciudadanos y ciudadanas.