"Nosotros nunca vamos a ver el Valle como un sitio de reconciliación"

La exhumación de Franco es el primer paso para intentar transformar el significado de un monumento que durante décadas ha representado exaltación para unos, dolor para otros. ¿Qué significa el Valle de los Caídos para las familias de las víctimas enterradas allí? ¿Podrán ver algún día el monumento con otros ojos?

Las asociaciones por la memoria consideran que la resignificación del espacio pasa por una serie de condiciones. "Hay que exhumar a José Antonio Primo de Rivera, hay que quitar todos los símbolos religiosos y franquistas y convertirlo en un centro de la memoria como tiene Argentina y otros países", dice Julián Rebollo, de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo.

Miguel Ángel Muga, presidente del Foro de la Memoria de Madrid, cree que hace falta inversión pública, estatal, para que el monumento pueda convertirse algún día en un lugar para la memoria democrática. "Intentarán seguir teniendo el Valle como un lugar de exaltación fascista pero eso depende de la sociedad española y del Estado que lo reconvierta con mucha inversión y muchas medidas".

Alrededor del Valle hay todavía muchas anomalías pendientes que requieren voluntad política y judicial. Entre ellas, la exhumación de los fallecidos que fueron trasladados a Cuelgamuros sin el permiso ni el conocimiento de sus familiares. "Me he encontrado con familias frustradas porque estuvieron llevando flores a una fosa común donde ellos creían que estaban depositados los restos de sus familiares y cuando pudieron por fin acometer la exhumación se encontraron con que no había absolutamente nada allí porque se habían trasladado al Valle de los Caídos sin su consentimiento", afirma Paloma Aguilar, catedrática de Ciencia Política de la UNED y una de las personas que ha reflexionado con más profundidad sobre la memoria histórica, la reparación y ese cúmulo de anomalías que es el Valle de los Caídos.

Maribel Luna Baragaño lleva más de diez años peleando para poder exhumar los restos de su abuelo, Aquilino Baragaño Montes, un minero anarquista muerto en la guerra el 22 de marzo de 1937. Maribel hoy ha vivido un día con "sentimientos encontrados", por la emoción de ver salir al dictador del lugar donde está enterrado su abuelo y por la "indignación" de cómo se ha llevado a cabo todo.

El Valle, para Maribel, siempre será lo que es. "Para mi familia nunca va a ser un lugar de memoria, de verdad, de justicia, de reparación. Para otras generaciones posteriores que no tengan estos sentimientos puede, pero nosotros no lo vamos a ver nunca como un sitio de reconciliación".