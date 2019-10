Nicolás Sartorius: "En España no se ha hecho una crítica profunda de lo que significó la dictadura"

Nicolás Sartorius es uno de los fundadores de Comisiones Obreras, con una biografía marcada por la lucha contra el franquismo, un régimen que lo metió en la cárcel siendo muy joven. Ahora es Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas y cree que la exhumación del dictador ha tardado, pero no ha llegado tarde. A su juicio, lo que falta es comprender "qué es lo que era la dictadura", porque asegura que en el caso español no fue solo un dictador. Franco "tenía unos apoyos sociales muy fuertes: el ejército, la iglesia, la judicatura y una parte importantísima de la dictadura". En resumen, para Sartorius, el franquismo fue "una dictadura de clase" y asegura que "hay una parte importante de la sociedad española aún que no ha hecho una crítica profunda de la dictadura". Según Sartorius, "una cosa es la amnistía y otra es la amnesia", y pone como ejemplo que no se puede tener gente aún en las cunetas como pasa en España.

