José Benito, preso franquista: "Esta democracia se me ha quedado corta"

Julián Lóriz recuerda cómo hace 44 años le detuvieron. Tenía apenas 17, pero tenía mucha política dentro. Sus ideas troskistas le costaron cuatro meses de prisión en Barcelona, una ciudad a la que acababa de llegar para estudiar en la universidad. Consiguió avisar a su familia con un telegrama que todavía conserva: "Estoy en cárcel, ropa en pensión". En la Modelo de Barcelona conoció a jóvenes presos comunes que más tarde serían muy conocidos para la sociedad: "Conocí al Vaquilla. Los presos comunes nos decían que ellos estaban allí porque algo habían hecho. Nos preguntaban qué habíamos hecho y cuando lo explicábamos lo acogían con mucho respeto, pero no entendían nada".

José Benito va a cumplir 68 años y ha pasado cuatro en prisión por ser comunista: "Me persiguieron por la Glorieta de Carlos V a tiro limpio. Cuando me detuvo, Roberto Conesa me llevó a la cárcel y le dije que nunca declararía que era comunista. Conesa, que no era ningún tonto, fue a mi casa y detuvo a mi hermano. Le llevó a comisaría y me dijo que si no confesaba que pertenecía al Partido Comunista, a él también le llevarían a la cárcel." Conesa, entonces jefe de la Brigada Político-Social, le lanzó esta advertencia en uno de los interrrogatorios, le dijo: "Yo voy a seguir siendo policía, con el socialismo o con los demócratas. Soy un profesional".

Benito vive hoy la exhumación del dictador con un toque de desencanto, que choca con el entusiasmo de otros muchos: "Los mismos que habían estado dirigiendo este país cuando estaba Franco, siguieron dirigiendo este país cuando murió. Que salga Franco del Valle de los Caídos es una anécdota, lo importante sería cambiar otras cosas de este país. Yo siento que esta democracia se me queda corta".