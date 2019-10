Zapatero: "Hoy damos un salto muy importante para una democracia más perfecta"

José Luis Rodríguez Zapatero está orgulloso de ser el responsable de haber aprobado la ley de Memoria Histórica durante su mandato. Con ella, se inició un proyecto "que sigue abierto" y que contemplaba desde el inicio que no hubiera "un lugar para permitir la exaltación de una dictadura fraticida". Por eso, con la exhumación de Franco considera que "hoy damos un salto muy importante para una democracia más perfecta".

El expresidente cree que "es significativo" que Mariano Rajoy no derogase la ley cuando llegó a la Moncloa y no entiende ahora las críticas de la derecha y de la izquierda: "Hablar de electoralismo me parece una visión pequeña de lo que esto significa". Llama a la derecha a hacer "una reflexión", a que se pregunte "por qué no se suma con normalidad, desde un espíritu de profunda reconciliación" a este paso.

A pesar de todo, Zapatero es positivo y confía en que "la actitud de la derecha cambie algún momento respecto a la Historia" porque todavía queda mucho camino por recorrer, muchas víctimas en cunetas, y "nadie puede oponerse racionalmente, esto no es remover la Historia, es dar paz a los que sufrieron la injusticia". Felicita al Gobierno "por esta decisión y esta ejecución de una tarea difícil", un paso con el que cree que "reparamos a las víctimas y seguramente damos una buena lección a las generaciones más jóvenes".