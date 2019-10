Llevamos tantas horas hoy con la exhumación de Franco -tantas horas hoy y tanto tiempo de culebrón- que igual existe el riesgo de cansarnos. O algo peor, que sería perder la perspectiva. Bueno, yo desde luego no tengo ninguna duda: lo de hoy me parece muy, muy importante. Ha tardado demasiado, es verdad; coincide además con una camada de dirigentes políticos de la derecha que, sinceramente, creo que no han estado a la altura, que no han entendido nada y si lo han entendido todavía peor.

Pero más allá de todo esto, incluso de lecturas que puedan hacerse en clave de interés electoral, lo que sí tengo claro es que hoy es un día muy importante. Porque cualquier demócrata -sea quien sea, vote a quien vote- tiene que estar de enhorabuena porque alguien que combatió la democracia, que ejerció justamente lo contrario que es una dictadura, después de un golpe de estado y de una guerra civil; ese alguien -Franco- ya no tiene un monumento en su honor. No está mal.

No acabo de entender quién le puede poner pegas, a no ser que se trate de un partidario de Franco, o de sus ideas; que los hay y cada vez son más visibles. En fin, quedan cosas por hacer: los muertos en las cunetas, en primer lugar, las propias víctimas de Franco que están enterradas en el Valle de los Caídos, ver qué hacemos ahora con ese espacio…

Además, tenemos problemas muy serios: Catalunya, la crisis, la desigualdad, la violencia machista… Pero hoy, yo creo que merece la pena saborear el momento. Porque si ahora llegase alguien de fuera -quien sea, me da igual- si viene y nos hace una foto, hoy España es un poco más bonita que ayer.