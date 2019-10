Tomás y Valiente, asesinado por ETA, comparte desde hoy cementerio con el dictador Francisco Franco

Mingorrubio, una urbanización del norte de Madrid acoge desde hoy en su cementerio municipal el cuerpo del dictador Francisco Franco tras ser exhumado del Valle de los Caídos.En el panteón más grande, donde está su mujer Carmen Polo, es donde han ido los restos de Franco.

En ese cementerio están enterrados franquistas como Luis Carrero Blanco o Carlos Arias Navarro. Pero allí también están enterrados Francisco Fernández Ordoñez o Francisco Tomás y Valiente. Tomás y Valiente fue presidente del Tribunal Constitucional y en 1996 fue asesinado por la banda terrorista ETA. Esta tarde su hijo, Quico Tomás y Valiente, se ha asomado a 'La Ventana'.

¿Por qué Mingorrubio?

Él no recuerda exactamente por qué su padre terminó en el cementerio de Mingorrubio ya que no tienen ninguna relación con la zona; aunque cree recordar que fue por motivos de seguridad: "Aquellos días yo desbordé. Yo recuerdo el entierro en Mingorrubio con unas medidas de seguridad brutales: GEOS, Francotiradores... Una cosa de película". Su hermano le ha llegado a plantear la idea de llevarle a otro lugar, pero no cree que se posible y "mi madre ha fallecido no hace mucho y la hemos enterrado allí".

Mingorrubio, ¿futuro santuario?

Con el traslado de los restos del dictador a Mingorrubio se abre la posibilidad de que ese cementerio pueda convertirse en un lugar de peregrinación; en una especie de santuario. Quico Tomás y Valiente confía en que esto no ocurra: "Esperemos que no porque no debería serlo. Si no hay santo, no hay santuario".

El hijo del que fuera presidente del Tribunal Constitucional de nuestro país no entiende a la derecha que ahora carga contra la idea de la exhumación y recuerda: "Los derechos humanos no son patrimonio de la izquierda, los derechos humanos son de todos, son patrimonio de todos los demócratas". Critica que las derechas estén "jugando haciéndose -por decirlo así- la foto" con Franco.

Tomás y Valiente hijo subraya: "Defender la verdad del franquismo no significa ocultar todo lo que pudo haber en el otro bando"; pero incide en que el franquismo ya "se ocupó" de lo que pudo hacer el otro bando y recuerda: "Condenar a Franco no es privativo de quien es de izquierdas".