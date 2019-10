¿Qué opinan los jóvenes de la exhumación de Franco?

Hace casi 44 años Franco fue enterrado en el Valle de los Caídos con todo tipo de honores. En el día de hoy (parafraseando a Pedro Sánchez que, a su vez, parafraseaba el parte final de 1939), los restos han salido del mausoleo para ser depositados en el cementerio de Mingorrubio junto con su mujer, Carmen Polo. España ha dejado de tener al dictador en una tumba de Estado, reparando lo que nunca debió ser.

Mucho se ha hablado estos días de la importancia del momento histórico, y más con la abundancia de momentos históricos a la que actualmente nos enfrentamos. En La Ventana, hemos querido poner la lupa en cómo han seguido los jóvenes todo ese proceso y para ellos hemos contado con Guzmán y Paloma.

Guzmán Fernández tiene 20 años y estudia Diseño integral y gestión de la imagen en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Nos ha contado que esto le ha tocado menos que algunos otros temas de actualidad: “no es algo que haya estado presente todo el rato”. Sin embargo, sí que ha sido muy relevante para personas de su entorno: “algunos en clase lo han seguido en directo”, nos ha dicho. “No es bueno para la democracia actual que un dictador de hace 40 años tenga un monumento” ha manifestado, aunque también nos ha dicho que no le resultaría incómodo tener que explicárselo a un extranjero, ya que le diría que “así es España”.

También nos ha contado que ha recibido memes muy divertidos sobre la exhumación, todos ellos con un sesgo favorable a la exhumación. Comenta también que el barrio de Salamanca, donde vive, se ha empapelado estos días con carteles de Franco, algo que no le gusta e intenta quitarlos siempre que puede.

Paloma Pastor, de 22 años, también madrileña, estudia Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid. “Estoy muy contenta, hay que alegrarse porque es un día histórico”. Ella sí que ha seguido muy de cerca todo el proceso, de hecho, le parecía una utopía que nunca iba a pasar. Cree que es “un momento muy importante para mucha gente” pero que aún quedan algunos pasos por dar. Además, nos ha hablado de la importancia de la historia, ya que viene de una familia de historiadores, de la que ha dicho que es “algo de lo que todo el mundo debería tener conocimiento”.

Ninguno de los dos jóvenes, a pesar de vivir en Madrid, ha ido nunca al Valle de los Caídos. Un lugar que, a partir de ahora, según las intenciones del Gobierno, pasará a tener un significado totalmente distinto. Según Isaías Lafuente “sacar a Franco es una prioridad de dignidad. Es un bien ético, no un bien material”.

También hemos contado con Yury Aguilar, politólogo y coautor de La historia de España en 50 tuits. La idea surge cuando pensaron qué es lo que hubiera ocurrido si durante el 23-F existiera Twitter. Hicieron un falso directo en la red social y tuvo tanto éxito que luego lo repitieron con acontecimientos como el 2 de mayo o las Navas de Tolosa. Tras todo esto, reciben la llamada de la editorial Planeta para hacer un libro.

“Estamos muy agradecidos al presidente porque en el libro se habla precisamente del capítulo de la muerte de Franco” ha bromeado. También ha contado que “Twitter es como un bar donde hay gente que dice cosas muy distintas y hay gente que va solo a meter bronca”. Preguntado sobre cuáles serían los influencers de nuestro país a lo largo de la historia, nos ha dicho que la característica principal de un influencer es “que te quieran y que te odien a partes iguales”, por lo que han encontrado ideal a Fernando VII. “Le encantaba cartearse con amigos y enemigos, sería el Rufián del Siglo XIX”.