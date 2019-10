Un ojo en la exhumación y otro en Cataluña

Algún día este país tendrá un Gobierno con toda una legislatura por delante y podremos hablar de las políticas que pone en marcha. Ese día, quizás, podamos también contarles lo que aporta la oposición criticando al Gobierno o enmendándolo o incluso pactando. Algún día. Mientras tanto, dos asuntos:

La semana termina con con un ojo puesto en la mezquindad partidista con la que los partidos están valorando un acontecimiento como la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Algún día también, cuando se cuente lo que ayer vivimos, será inexplicable, absolutamente inexplicable que todos los partidos democráticos españoles a izquierda y derecha no celebraran lo que toda la prensa y los analistas internacionales celebran.

Y la semana termina con el otro ojo puesto en Cataluña, porque este fin de semana coinciden dos manifestaciones. El sábado independentista y el domingo la convocada por Sociedad Civil y a la que se han sumado PSC, PP y C's. Las dos Cataluña se van a medir con solo unas horas de diferencia. En las instituciones, Torra y su Govern se han quedado un poco más solos hoy. El PNV no ha querido firmar un manifiesto de partidos nacionalistas de Cataluña, Galicia, Euskadi, Baleares y Comunidad Valenciana, doce en total entre los que están Bildu o el BNG. Un manifiesto pidiendo la autodeterminación. Dicen los ‘jetzales’ que ese documento no tiene espíritu constructivo y no refleja la realidad del actual Estado español.

Así que, por encima y por debajo del ruido, la semana termina con Franco fuera del Valle de los Caídos, y el PNV no compartiendo la visión de España de los independentistas catalanes.