‘Generalísmo, la vida de Franco en color’ es el documental que se ha estrenado este fin de semana en el Festival de Cine Seminci de Valladolid. Bajo la dirección de Luis Carrizo, este largometraje quiere aportar una visión de la figura de Franco “con rigor” y recrear momentos clave del pasado.

El documental aporta una visión que hasta ahora no se había tenido del dictador y es, verle en color. El director utiliza la expresión “humanizar a Franco” como motivo para sacarlo del blanco y negro. Pero también ha conseguido sacar a la luz unas imágenes inéditas de la época franquista que 73 años después cobran más fuerza.

La pancarta con el eslogan "Ni rojos ni azules. Españoles" aparece en el segundo 56 del vídeo

Aparecen imágenes de manifestaciones de adhesión a Franco en la plaza de Oriente, entre otras, una manifestación de 1946, en la que se puede ver una gran pancarta que dice: “Ni rojos, ni azules. Españoles”. ¿Les suena?

20 de mayo de 2018. Palacio del Congreso de los Diputados. Albert Rivera hace la presentación de la plataforma “España Ciudadana” y realiza el que será uno de los discursos más recordados de su carrera. Palabras que se han grabado en la mente de muchos ciudadanos. Aquel día, Rivera desveló que él tampoco era capaz de ver ‘ni rojos, ni azules’ para dejar claro que sólo veía ‘españoles’.

Recorriendo España yo no veo ‘rojos’ y ‘azules’, veo españoles; no veo jóvenes y mayores, veo españoles; no veo creyentes y agnósticos, veo españoles. Vamos a unirnos para recuperar el orgullo de pertenecer a esta gran nación. #EspañaCiudadana 🇪🇸 pic.twitter.com/cb2Q6gSIJf — Albert Rivera (@Albert_Rivera) May 20, 2018

“Recorriendo España yo no veo rojos o azules, yo veo españoles; yo no veo, como se dice, gente urbanita o gente rural, yo veo españoles; yo no veo jóvenes o mayores, yo veo españoles; yo no veo trabajadores o empresarios, yo veo españoles; yo no veo a creyentes o a agnósticos, yo veo españoles”.

Esas palabras del líder de Ciudadanos fueron comparadas con las que Obama dijo en apoyo a John Kerry en la convención demócrata del 2004. Un discurso que el que fuera presidente de Estados Unidos dijo aquel año para replicar a otro de los candidatos, el senador John Edwards, que había pronunciado su discurso “Dos Américas”. Obama aquella noche dijo: “No hay una América liberal, ni una América conservadora, están los Estados Unidos de América; no hay una América negra, ni una América blanca, ni una América latina, ni una América asiática, están los Estados Unidos de América".

Ahora, gracias al documental ‘Generalísmo, la vida de Franco en color’, sabemos que hubo un español -o varios- que tuvieron el mismo eslogan que Albert Rivera para proclamar la unión de todos los españoles. Españoles que se manifestaban en apoyo a Franco.