"Ningún producto quita la resaca"

¿Un producto que cura la resaca?

El pasado domingo analizamos con Francisco David Rodríguez, profesor de Bioquímica y Biología molecular en la Universidad de Salamanca y autor del libro “Cerebro y alcohol”, las cualidades del producto “Mano de Santo”, comercializada por la empresa Carmencita. Un complemento alimenticio que publicitan como una “cura para la resaca”.

Ante la pregunta clave sobre si realmente este producto tiene un efecto curativo sobre la resaca, el profesor lo tiene claro. “La respuesta es no. No puede curarla. Este producto, y otros muchos, se proclaman como remedios contra la resaca. No es que sean productos tóxicos, están formados a base de vitaminas y fructosa y se vende como un complemento alimenticio. Pero adscribirle un efecto de curativo contra la resaca es falso”, afirmó.

Como complemento vitamínico, puede ayudar a combatir el cansancio, pero en ningún momento es efectivo para curar los efectos de la resaca. Para el experto, uno de los mayores problemas de este producto es que se normaliza el consumo abusivo de alcohol. “Puede tener algo de efecto, pero en todo caso, es placebo. El mayor problema está en que se bendice el efecto del alcohol. Puedes consumir porque no hay problema, tenemos el remedio contra la resaca. Lo que no se dice es que el alcohol hace daño antes de que se produzca la resaca”.

Según Francisco David Rodríguez, "Mano de Santo" promete un resultado del que se encarga el propio organismo humano. “El problema de estos productos es que se basan en cierta verdad, y es que contiene zinc, y eso aumenta el metabolismo, pero el metabolismo es bastante más complejo para que dependa de un complejo vitamínico. La ingesta de alcohol provoca cambios el metabolismo muy importantes. Y por tener un poco más de zinc en el cuerpo no lo vamos a arreglar”, expuso.

Hay técnicas y medicamentos que ayudan a reducir los síntomas de la resaca, pero esto no quiere decir que la curen. “Hay síntomas de la resaca que se palían. Hay gente que se toma un analgésico, y se le quita el dolor de cabeza, hay gente que toma una dieta blanda al día siguiente. Pero todo esto son medidas paliativas de la sintomatología, no curan”, concluyó.

El programa intentó durante varias semanas conocer la versión de la empresa sobre del producto sin conseguirlo.

¿Un azúcar con la mitad de calorías?

En SER Consumidor hablamos también con Antonio Rodríguez, creador de sinazucar.org, para que analizara las cualidades de un producto, “Azucarera Life”, que promete en su publicidad y en el envase tener la mitad de calorías que el azúcar.

“Es un producto que tiene el 99,5% de azúcar. Está compuesto por azúcar y edulcorante. El poder edulcorante del producto es mayor que si fuese azúcar. Por lo que el consumidor debería utilizar la mitad del producto para conseguir el mismo dulzor. Pero eso es la teoría, luego en la práctica cada consumidor echará la cantidad que considere”, explicó.

Según el experto, es un claro caso de publicidad engañosa que puede confundir al consumidor. “A la misma cantidad de producto, la misma cantidad de calorías. Si tu te echas dos cucharadas en el café, consumes las mismas calorías que con el azúcar. Además te lo presentan con un empaquetado muy vistoso. Lleno de florecitas verdes, te lo venden como si fuese más saludable, y ya en el propio nombre: Azucarera Life”

¿Cómo sería la foto de este producto en sinazucar.org?, le preguntamos.

- “En nuestra fotografía, el azúcar ocupa el mismo volumen que el envase”.

Es decir, todo el envase lleno de azucarillos…