La jornada 12 de LaLiga ha destacado, más allá de por los pinchazos de Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid, por la gran cantidad de acciones polémicas. Iturralde González ha analizado en el último tramo de Carrusel una por una las jugadas de las que más se está hablando.

Levante - Barcelona: penalti al Barça tras fuera de juego

"Si cuando Griezmann coge el balón, lo pasa hacia atrás -como hace, con Semedo como destinatario- y la defensa está rearmada no debe intervenir el VAR para corregir el penalti. Si ya has rearmado la defensa no es una acción directa y por ello el VAR no interviene", explicó Iturralde.

Sevilla - Atlético: retención de Koundé

"González González debería haber pitado tiro libre indirecto por retención, y para ello no puede entrar el VAR. El árbitro dice que pierde el contacto con el balón y no ve esa retención y pita la falta de Morata. Para mí se equivoca, porque no tiene la imagen que tengo yo", aseguró Iturralde.

Real Madrid - Real Betis: mano de Feddal

"El reglamento dice que si arrastras la mano es penalti, pues es temerario. En cambio, si te tiras y al intentar apoyarte o tener la mano ya apoyada te da el balón en la mano no es penalti. Respecto a la mano de Carvajal, si el balón viene de rebote no es mano punible", informó Iturralde.

Fue Sique Rodríguez quien cuestionó a nuestro colegiado sobre la mano de Carvajal, mano que para Antón Meana "no es ni parecida a la de Feddal".

Además, Dani Garrido preguntó a la mesa del Sanedrín del último tramo si habrían pitado penalti en la que es la jugada más discutida de la jornada. De los diez cuestionados, cinco respondieron que sí (Antonio Romero, Lluis Flaquer, Antón Meana, Mario Torrejón y Miguel Martín Talavera), cuatro que no (Julio Pulido, Sique Rodríguez, Jordi Martí y Pablo Pinto) y no se mojó Jesús Gallego, quien dijo que es una acción "muy dudosa".

Villarreal - Athletic: mano de Yuri

"La mano es dentro y así lo confirma el VAR, pero considera que no es punible porque el árbitro entiende que al estar la mano en una posición natural no es sancionable con penalti", informó 'Itu'.

Granada - Real Sociedad: mano de Neva

"Es penalti. El árbitro considera que está muy pegada al cuerpo y por eso no la pita, pero para mí es un error", dijo Iturralde.