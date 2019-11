Canciones de noviembre: Kiwanuka, Angel Olsen, Maria Rodés, Colectivo Da Silva, Nunatak, Fuel Fandango...

Si has llegado hasta aquí en busca de una banda sonora para tu jornada de reflexión, está de suerte. Temas como Hero o Carta al diablo se nos antojan buenas consejeras. Pero nuestra selección musical para el mes de noviembre es algo más que un hilo musical para indecisos. Después de cientos de horas de escucha, estas son las 10 nuevas canciones que, en nuestra opinión, has de conocer cuanto antes [playlist de Spotify, al final del artículo]. Recuerda que aceptamos sugerencias vía Twitter o Facebook y que en la lista Chinchetas 2019 recopilamos todas las listas mensuales de este año. Ya queda poco para recapitular y elegir lo mejor...



Hero (Michael Kiwanuka)

KIWANUKA (así, en mayúsculas) es su tercer disco, recién sacado del horno. No necesita más. Desde que este británico sacó Love & Hate en 2016, su popularidad ha ido creciendo a pasos agigantados y la serie Big Little Lies, usando una de sus canciones como cabecera, lo ha acabado de catapultar. Tres años después, Michael Kiwanuka regresa con un tono —y letras— mucho más entristecido, del cual te vas dando cuenta cuanto más giras este disco que se presenta con una imagen del artista que recuerda al mismísimo Enrique VIII. El que se ha erigido como uno de los reyes del soul de esta década presenta Hero como un homenaje a todos los héroes que han dejado huella en la historia y que por ello perdieron la vida de una manera violenta. Entre ellos, Fred Hampton, Martin Luther King, Jimi Hendrix, Bob Marley, John Lennon, 2PAC o Marvin Gaye. Con lo que llega a la conclusión de que las personas malvadas son más longevas (“me ha hecho pensar que los héroes mueren antes”). Una canción que mezcla a la perfección el soul con las guitarras y que hace gala de uno de los trabajos del año.

The Lighthouse (Wintersleep)

Seamos realistas. Nadie estaba esperando el séptimo álbum de Wintersleep, una banda canadiense que, tras 16 años de carrera, solo había logrado cierto éxito con un par de temas —Weighty Ghost y Amerika— y a la que la crítica de su país ya le había colgado el sambenito de eterna promesa. Pero ojo: In The Land Of es un muy buen disco. Cierto, si lo hubieran sacado en el año 2000, se habrían beneficiado de sonar a lo que se llevaba en ese momento. Les habrían comparado con Travis, Coldplay o Death Cab For Cutie y ahora llenarían grandes salas. ¡Pero más vale tarde que nunca! Forrest Fire es una pequeña joya y el estribillo de The Lighthouse es irresistible. Aunque solo sea por cabezotas, se merecen una oportunidad.

Help Yourself (Electric Light Orchestra)

Jeff Lynne supera ya los 70 años y sigue al pie del cañón. Después de formar parte de Traveling Wilburys junto a George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison y Tom Petty, se puso al frente de Electric Light Orchestra, con quien hace unos días publicó un nuevo disco, From Out of Nowhere. En este nuevo trabajo, Lynne, además de cantar, toca la guitarra, el bajo, el piano, la batería y los teclados, según corresponda. A nosotros nos ha gustado especialmente esta canción, Help Yourself, un canto de melancolía alegre.

New Love Cassette (Angel Olsen)

La norteamericana Angel Olsen crece disco a disco y, después de demostrar que domina a la perfección los registros del folk y del rock, en All Mirrors se postula como aspirante a artista total, poliédrica y versátil, capaz de competir —o más bien compartir espacio— con PJ Harvey, Cat Power, Lana del Rey, Sharon Van Etten o St. Vincent. El disco nos fascina de principio a fin, pero es la atmósfera, el aullido y las cuerdas de New Love Cassette nos dan sensación de ingravidez. ¿Obra maestra?

Despertaré (Fuel Fandango)

Fuel Fandango publicará su cuarto disco a principios de 2020 y ya ha avanzado un tema, Despertaré, donde la guitarra española y la voz flamenca de Nita vuelven a tener el protagonismo. La base electrónica tarda un poco entrar y, cuando lo hace, impulsa la canción y gana fuerza. Destellos de ritmos africanos completan esta mezcla que nos hace presagiar lo mejor de cara al nuevo trabajo de la banda.

Carta al diablo (Maria Rodés)

El primer adelanto de Lilith, el que será el sexto disco de Maria Rodés, resume la fracasada historia de amor entre una bruja y el mismísimo diablo. Un tema con sabor a ajuste de cuentas ("la piel nos decía que sí, no lo supimos hacer mejor") que la artista catalana emplea también como tributo a todas esas mujeres libres que, a lo largo de la historia, se han visto marginadas o despreciadas por el resto de la sociedad. Una propuesta lírica ya de por sí irresistible que, gracias al charango de Isabelle Laudenbach (Las Migas), conecta esta melodía epistolar con el ritmo huapango del Hasta la raíz de Natalia Lafourcade. A las brujas del siglo XXI no les hace falta escoba para volar.

Hijo de la tierra (Nunatak)

Si Nunatak ha conseguido que una hermandad religiosa de más de tres siglos de historia colaborase con ellos para su nuevo disco (Nunatak y las flores salvajes) pueden conseguir cualquier cosa que se les ponga por delante. La banda cartagenera acaba de presentar su cuarto álbum, quizás el que más expectación ha creado en sus seguidores ya que desde Nunatak y el tiempo de los valientes (2018) dejaron de asomar la cabeza en la escena nacional para subir escalón a escalón hasta llegar a la azotea vip donde los grupos indie por excelencia se toman sus cócteles preferidos. La voz de Adri y las guitarras mantienen su aspecto habitual, pero en esta canción —quizás la guinda de este elepé, y eso que no entró entre los singles— han conseguido que esta colaboración con los Auroros de Nuestra Señora del Rosario del Rincón de Seca no parezca estar metida con calzador y suenen tan bien que de la sensación de que han tocado con ellos durante varias giras.

Mixtape (Delafé y La Bien Querida)

El nuevo disco de Delafé, Hay un lugar, está lleno de colaboraciones de amigos con estilos muy distintos: Carlos Sadness, María Rodés, Sandra Delaporte, Soleá Morente y La Bien Querida. Una mezcla de ritmos caribeños con un poco de house, tecnopop e, incluso, canción protesta. En este trabajo deja un poco de lado sus bases de hip hop pero no ha perdido sus altas dosis de costumbrismo. Sus letras son pinceles que dibujan un cuadro de cotidianidad en la que cualquiera puede verse representado. Mixtape, la canción con La Bien Querida, es la nueva Enero en la playa y nos encanta.

Marina d’Or (Colectivo Da Silva)

Ciudad de vacaciones, dígame. Quién no ha soñado con ir a Marina d’Or (resort vacacional situado en Oropesa del Mar) cuando era pequeño y ver como ese anhelo se ha ido emborronando con el paso de los años. La banda granadina habla de este icono pop del verano para la generación millennial que te convertía en “una familia mejor” solo por veranear entre esas tardes de cine, de aquagym, bingo y discoteca. El sonido indie pop con un toque beach pop recuerda a bandas como Cupido (que recientemente han anunciado un parón por Pimp Flaco) o incluso a Camellos y sus aventuras por Benidorm. Colectivo Da Silva está de enhorabuena por sacar Vacaciones, un disco colorido y divertido que, curiosamente, han publicado una vez terminado el verano. Será por aquello de evitar la depresión postvacacional...

Un plan espectacular (Little Jesus)

La penúltima sensación del indie mexicano se llama Little Jesus y abandera un nuevo género: el tropipop. Con el guitarrista Santiago Casillas al frente, la banda lleva en sus genes lo mejor del pop y el rock alternativo en español —Café Tacvba, Maga, Fito Páez o Él Mató A Un Policía Motorizado—, pero también algo de Foals o Vampire Weekend. Con tan buenos ingredientes, claro, el resultado tenía que ser espectacular y su tercer trabajo de estudio, Disco de oro, no ha decepcionado.