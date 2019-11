Lopetegui: "No me molesta que me pregunten por el Madrid, otra cosa es que conteste con más o menos ilusión"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, pasó por El Larguero con Manu Carreño y explicó que "no le molesta hablar del Real Madrid" pero que "otra cosa es que conteste con más o menos ilusión".

"No me molesta que me pregunten por el Real Madrid, pero estoy en Sevilla y la noticia es el Sevilla. Otra cosa es que te conteste con más o menos ilusión. ¿Poca ilusión? Uno está muy contento de todo lo que ha hecho en la vida. Hubo cosas que seguramente hicimos bien y cosas que pudimos haber mejorado", explicó.

Respecto a si volvería a entrenar al Real Madrid, Lopetegui dijo que "no se plantea el futuro a ese nivel". "Pero te aseguro que estamos en el club en el que queremos estar", añadió.

Respecto a si su actual club, el Sevilla, puede ganar esta Liga, Lopetegui dijo que "el Sevilla a lo que puede competir es a llevarse los tres puntos". "Nos centramos en el corto plazo, que es lo único que cuenta. Las cuestas son más para vosotros", explicó.

Sobre la victoria cosechada en el derbi sevillano, el técnico vasco dijo que: "Siendo lógicamente el partido tan especial que es, nos deja un buen sabor de boca". "Toca disfrutarlo poco, y pensar en lo que nos viene a la vuelta del parón. Es una liga muy igualada. Tenemos que seguir mejorando y prepararnos para competir bien", dijo.

"El derbi es diferente a todo. Cuando llegué Monchi me lo avisaba. Pero yo había jugado un Real Madrid - Barça, un Real Madrid - Atlético, pero hay un contexto diferente. Es una ciudad más pequeña y tiene una repercusión diferente. Empaparse de las experiencia de la gente. Sabiendo que son tres puntos y que para la afición es importante", explicó.

Sobre su llegada al club hispalense, Lopetegui explicó cómo "conectó" con el director deportivo, Monchi. "Cuando me llamó Monchi rápidamente conectamos, de cómo sentíamos el fúbtol y la profesión. Entendimos que era una opción magnífico. Un club grande, tremendamente profesional", dijo.

"¿Entrenar al Betis? Cuando coges un equipo no piensas donde no vas a fichar"

No obstante, Lopetegui no fue contundente sobre si algún día entrenaría al Betis. "Cuando coges un equipo no piensas donde no vas a fichar. Nosotros nos entregamos en vida y ojalá estemos aquí muchísimos años".

"El himno del Sevilla gusta hasta a quien no es del Sevilla. Es una afición leal, fiel y con mucha energía. Hemos tenido momentos de bajón y la energía extra de la afición nos ha ayudado mucho", explicó.

"Hay que ajustar algunos criterios del VAR, pero ha venido para quedarse"

Tras el derbi sevillano, el propio Real Betis compartió en su página web algunas de las polémicas del partido. Respecto a ello, Lopetegui explicó que: "Hoy en día con el tema del var, cualquier acción se analiza. Al final, cuando lo analizan tienes que esperar a celebrar con cierta precaución, pero revisando el partido no he visto nada. No hubo ninguna acción punible".

"Yo creo que el VAR ha venido para quedarse. Es bueno, porque al final va a ser más justo. Hay que ajustar algunos criterios en algunas acciones y deja cierto margen a la interpretación del abritr, que creo que es bueno. Así no mata la esencia del juego, pero sí tapar los errores de bulto. Poco a poco se irá matizando", concluyó.