Yago de Vega: "Rubiales perdió una gran oportunidad de cerrar el debate"

Tras la victoria frente a Malta en Cádiz, Luis Rubiales fue preguntado por la continuidad de Robert Moreno, a lo que respondió sin confirmar que fuese a dirigir a La Roja en la Eurocopa:"¿Si puedo garantizar la figura de Robert Moreno para la Eurocopa 2020? Mira, hemos ganado 7-0. Muchas veces se hablan de cosas que no sé de dónde salen. Robert está haciendo un trabajo muy muy bueno, por lo tanto no hay nada que hablar al respecto".

Este sábado ha informado Javi Herraez de que efectivamente sí va a ser Robert Moreno el entrenador que dirija a España en la Eurocopa, tal y como ha podido saber la Cadena SER. Sobre la no confirmación de Rubiales ha opinado Yago de Vega en el último tramo de Carrusel.

"Si algún compañero de cualquier medio de comunicación pregunta esto es porque alguien le ha comentado o filtrado algo. Me sorprende, cuando llegan al presidente de la Federación. Lo tienes muy fácil, si tú sales y dices no, señores, es nuestro entrenador y tiene nuestra confianza, se acabó el debate. Si estás más preocupado de darle leñazos a Tebas que de confirmar una pregunta que te están haciendo los medios de comunicación generas más debate y haces la bola más grande", ha dicho.

Además, el director del programa ha apuntillado: "Si desde la Federación no desmienten, no sé si hay interés de que se ponga en duda la continuidad del seleccionador o ha sido por torpeza porque Rubiales estaba más preocupado de calzarle un leñazo a Tebas que de atender a lo que le estaban preocupando, pero perdió una oportunidad fantástica de cerrar el debate. De momento, ha surgido un problema donde no lo había".