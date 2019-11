Manu Carreño: "Robert Moreno ha salido a defenderse, no a atacar a Luis Enrique"

Este jueves, Robert Moreno escribió el último capítulo, por el momento, de esta particular telenovela que se ha vivido en los últimos diez días en la selección española de fútbol.

El ex seleccionador nacional se defendió de las duras acusaciones de Luis Enrique este miércoles en una comparecencia sin preguntas por parte de la prensa. Ahí, aseguró que no es ni "desleal" ni tiene una "ambición desmedida", dos etiquetas que le puso el asturiano el día anterior.

Sobre estas palabras de Robert habló Manu Carreño en El Larguero. "Hoy le he preguntado al abrir El Larguero a los oyentes "¿quién te ha convencido más: Luis Enrique o Robert Moreno?". Yo si tuviera que votar lo tengo difícil. Tengo la impresión de que trabajar con Luis Enrique debe ser difícil y si me dieran a elegir no sé si preferiría que me la clavase uno o que se mosqueara otro. Hoy, eso sí, Robert Moreno estaba obligado a dar la cara, a limpiar su imagen y, como mínimo, no dar la callada por respuesta asumiendo que era un traidor y un desleal, como había dicho Luis Enrique. No ha salido a atacar a Luis Enrique, ha salido a defenderse".