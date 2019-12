Si algún día se animan a visitar Auschwitz, el campo de concentración y exterminio donde los nazis mataron a más de un millón de personas, cuando lleguen al bloque 4 se encontrarán con un letrero que dice: “Quien olvida su historia está condenado a repetirla”. Esta frase, del poeta y filósofo español José Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, el significado de esta frase -que parece bastante obvio- es lo que no acaba de entrarles en la mollera a quienes denuestan los intentos de preservar nuestra memoria histórica. O a lo mejor sí que les entra y lo que pasa es que añoran ese pasado. De hecho, ahora pueden proclamarlo a los cuatro vientos. Es lo que tiene la democracia, que acepta a todos, incluso a sus enemigos: la democracia incluye, las dictaduras excluyen. Esa es la “pequeña” diferencia. Y en ese espíritu de defender la democracia, la memoria y para aprovechar las lecciones del pasado, ahí aparece la gran exposición para conmemorar el 80 aniversario del exilio republicano español, que esta tarde se inaugura en Madrid.

Se puede decir más alto, pero no más claro. Y la pregunta es: ¿qué hacemos con todo esto?, ¿lo borramos, lo escondemos?, ¿no hablamos mucho porque hay que mirar al futuro y por si se reabren heridas? Pues no, yo creo que todo lo contrario: hay que recordarlo, explicárselo a los más jóvenes porque no lo saben y trabajar para que no se repita. ¡Ah! Y si sale alguno que lo niega, que dice que eso no ocurrió, o que no hay para tanto, plantarle cara, no dejarle pasar ni una. Porque demócratas sí, pero imbéciles no.