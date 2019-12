"Eso sí que me chirría": El palo de Álvaro Benito a Guardiola por su falta de sinceridad

Este sábado Zinedine Zidane opinó acerca de quién es para él el mejor entrenador del mundo, sorprendiendo a todos al afirmar que era Pep Guardiola. Sorpresa no por la categoría del entrenador si no porque es poco habitual que un miembro del Real Madrid reconozca que un entrenador que hizo historia con el Barcelona es el mejor del mundo, algo que no suele suceder ni así ni viceversa.

Este domingo, en el último tramo de Carrusel Deportivo, los analistas ofrecieron su punto de vista acerca de este tema y sobre quién es para ellos el mejor entrenador del mundo en la actualidad. La mayor parte de los votos se los llevó Pep Guardiola y Jürgen Klopp.

También estuvo Álvaro Benito, el cual dejó su punto de vista acerca de todo esto. "Es su opinión, la manifiesta libremente y me parece perfecto. Entre deportistas hay que admitir este tipo de cosas. No me chirría, lo que me chirría es que Guardiola nombre a los mejores equipos de la década y no nombre al que ha ganado cuatro Champions (Real Madrid). Eso sí que chirría. Lo que no chirría es alguien que es sincero".

Todo esto viene después de que Guardiola, en enero de este año, dijera que los tres mejores equipos de la década fueran el Bayern, la Juventus y el Barcelona. Algo que no hizo gracia en el Real Madrid, algo que dejó claro el entrenador del equipo blanco por entonces, Santiago Solari. "El Real Madrid es el mejor equipo de la década y del siglo".

Una contestación que no agradó al técnico catalán, el cual no tardó en contestar al argentino en rueda de prensa. "El Real Madrid no es el mejor equipo de la década si cuentas Ligas, Copas y Champions. Espero que Solari haya entendido mi mensaje ahora".