"Obviamente no, ni yo ni ninguno": Álvaro Benito cuenta lo que no supo ver en Guti cuando le conoció

Guti pasó por El Larguero de Manu Carreño para comentar la situación de su actual equipo, la UD Almería, y charlar sobre su futuro junto con otro exjugador blanco, Álvaro Benito Villar.

Sobre dejar el nombre 'Guti' atrás y comenzar a llamarle José María Gutiérrez, el entrenador dijo que: "Guti me lo ha dado todo y deberé estar agradecido toda la vida. Pero me llamo José María Gutiérrez, como jugador está bien pero como entrenador...". No obstante, también matizó que "la gente le va a conocer como 'Guti' toda la vida".

Cuando Manu Carreño le preguntó a Álvaro Benito si se esperaba que Guti fuese entrenador alguna vez, lo tuvo claro: "Obviamente no, ni yo ni ninguno". "La madurez y el interés por el juego va llegando con la edad. Cuando eres más joven es muy difícil tener vocación de entrenador. Una vez le ves entrenando, sí le ubico perfectamente. Va a llegar muy lejos", añadió.

"¿Entrenar al Madrid? Ojalá. Puede hacerlo perfectamente: conoce el club, el vestuario... Ya sabemos que no todo el mundo está cualificado para ello. Para manejar ese tipo de estrellas, de ese estatus. Pero José se está preparando", explicó Benito.

Por su parte, el actual entrenador del Almería también tuvo buenas palabras para el analista de El Larguero. "Como comentarista lo está haciendo tan bien. Yo siempre que le veo, me quedo escuchándolo. Ya no sé si volverá a entrenar...", bromeó Guti. "Lo bueno es que aquí no pierdo nunca, estamos invictos", concluyó Benito.

"¿Casillas? De momento no le veo como presidente de la Federación"

Guti también fue contundente sobre la posibilidad de que Casillas llegue a presidir la Federación española de fútbol. "Pasar del fútbol a los despachos no debe ser fácil. Además tampoco será fácil ser presidente de la Federación española".

"Hay que darle más tiempo, que estará preocupado en su salud, que es de lo que estará preocupado. A partir de ahí, Iker podrá hacer lo que quiera", concluyó.

Ramos, Valverde y Benzema, bajas ante el Sevilla

Ramos acabó la final de la Supercopa de España con el tobillo derecho lesionado y es seria duda para el partido del sábado contra el equipo en el que se formó, el Sevilla. El defensa comenzó a hacer este miércoles carrera sobre el césped.

Ramos se lastimó en un mal gesto en la caída de un salto con Álvaro Morata. Aún así, pudo seguir disputando el encuentro e incluso fue el autor del último penalti que significó la undécima Supercopa del cuadro madridista.

Marco Asensio, el belga Eden Hazard y el propio Benzema continúan con sus procesos de recuperación. Zinedine Zidane volverá a contar con Gareth Bale en el regreso de Julen Lopetegui al Bernabé. El galés también se perdió por problemas físicos la Supercopa.

Por su parte, Fede Valverde no podrá enfrentarse a los hispalenses por sanción. El uruguayo tiene un partido de sanción por la roja directa que vio en la final de la Supercopa. La falta a Morata en uno de los actos decisivos del partido hizo que el Comité de Cometición le sancionase con un partido.