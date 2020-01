Dos nuevos campos de batalla en la guerra sin cuartel en la que nos encontramos. El pin parental y el Mobile Congress. "Los hijos no pertenecen a los padres", dice el Gobierno; "los hijos no pertenecen al Estado", responde Vox con el Partido Popular al rebufo. El problema es el verbo pertenecer. Hace ya tiempo que el mundo civilizado da por supuesto que el derecho de los padres sobre los hijos no es homologable al derecho de propiedad; ni el de los hombres sobre las mujeres; ni el de nadie sobre nadie; tampoco el estado, claro. Pero la objeción de conciencia no se activa automáticamente porque uno lo diga. ¿Tendremos después el pin fiscal o el pin judicial? ¿La objeción de conciencia a la totalidad sin pasar por los tribunales?

El pin parental es un torpedo contra el modelo público de enseñanza. Si pudiera, extendería sus escrúpulos de conciencia al contenido mismo de las asignaturas, exigiendo control sobre Ciencia, Biología, Literatura... La censura en nombre de la libertad; en nombre de una libertad que cercena la libertad de los centros y de los profesores. El pin parental demuestra que el pacto educativo es imprescindible pero también que, hoy por hoy, es imposible.

Por lo que se refiere al asalto al Mobile Congress de Barcelona, nada es más irresponsable que abrir otro frente de batalla con Cataluña. Pero a la presidenta de Madrid solo le importa que engorde su caimán, su paraíso fiscal. Por cierto, el ínfimo nivel de Ayuso que de pura vergüenza ajena es enternecedor está despistando a muchos. Yo creo que entre sus asesores, entre los que se encuentra el viejo zorro Miguel Ángel Rodríguez, están dibujando un personaje de patriotismo folklórico a la pata la llana en la línea de Esperanza Aguirre, que también parecía de broma cuando empezó, ¿recuerdan?. Aunque al lado de Ayuso, la exlideresa sea más que Margaret Thatcher, a lo mejor funciona. Yo no lo descartaría.