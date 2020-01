Mauro, padre de Reinier: "El Barcelona nos llamó, pero fue más frágil que el Real Madrid"

Unas horas después de que se haya hecho oficial el fichaje de Reinier Jesús Carvalho por el Real Madrid, su padre, Mauro Carvalho, ha hablado con Manu Carreño en El Larguero.

"Reinier era del Madrid desde niño con todo el glamur del Real: Zidane, Raúl, Guti, Hierro, Luis. Después Cristiano Ronaldo… El chico siempre tuvo una admiración muy grande por el Real", ha asegurado Mauro.

"¿Si el Barça nos llamó? Sí, siempre hubo contactos, aunque muy frágil, nada tan fuerte como el Real. El Real llegó e hizo el compromiso. Llamaron Barcelona, Juventus, Liverpool, Arsenal, Borussia, Ajax…", ha añadido.

Mauro Carvalho fue jugador de fútbol sala profesional en su juventud y jugó unos años en Ceuta, Zaragoza o Salamanca. Confiesa que su familia "tiene ganas de vivir otra vez en España, un país encantador, gracioso, caliente...".

Mauro, que ha afirmado que todavía no han hablado con Florentino Pérez, ha dicho sobre la comparación entre Vinicius, Rodrygo y su hijo: "No juegan en las mismas posiciones que Reinier. ¿Más parecido a Kaká? Sí, es más centrocampista, le gusta jugar por detrás del ‘9’ y con Jorge Jesús (su entrenador en el Flamengo) ha aprendido mucho a jugar como el más adelantado. Pero le gusta más jugar por detrás del ‘9’. Entra mucho dentro del área, pero no le gusta quedarse solo dentro del área".

"Ahora tenemos que seguir adelante hay que demostrar que la apuesta del Real Madrid ha sido una apuesta correcta", concluye el padre del protagonista del día.