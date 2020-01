¿Por qué nos quedamos sin wifi, aunque no estemos lejos del rúter? ¿Por qué las hormigas no mueren aplastadas al estrellarse contra el suelo? ¿Se puede hervir un huevo en la cima del Everest?

La ciencia tiene respuestas para todas estas preguntas. Jordi Pereyra acaba de publicar su tercer libro sobre divulgación científica: ‘Respuestas sorprendentes a preguntas cotidianas’, de la editorial Paidós. El ibicenco comenzó su carrera como con el blog Ciencia de Sofá, uno de los más seguidos de España en materia de divulgación científica.

Los humanos tenemos la extraña manía de hacernos preguntas. Muchas. Todos los días. Pero a veces, por más que lo intentemos y aunque no nos guste admitirlo, no solo no encontramos las respuestas, sino que ni tan siquiera sabemos dónde ir a buscarlas. ¿O es que nunca os habéis preguntado por qué saltan chispas cuando metemos un metal en el microondas?