"Me hubiese jugado cualquier cosa a que el Madrid no iba a hacer eso": Álvaro Benito, muy claro en El Larguero

El Real Madrid logró este domingo una victoria muy importante en el Nuevo José Zorrilla ante el Real Valladolid. El solitario tanto de Nacho Fernández permitió a los blancos situarse en la primera plaza del campeonato nacional de Liga.

El juego del equipo de Zinedine Zidane no fue brillante pero sí efectivo, una faceta que viene siendo común en los últimos tres meses del equipo blanco. Desde aquella victoria en Estambul ante el Galatasaray en la que parecía que había más que tres puntos en juego, el equipo madridista cogió impulso y desde entonces se ha convertido en el cuadro más sólido de Europa.

Esa solidez alcanzó su punto máximo ante el PSG, encuentro en el que los blancos no lograron imponerse, pero, antes de la lesión de Hazard, cuajaron un gran encuentro ante un rival que les endosó la derrota más dolorosa de la temporada (casi la única).

Este buen momento del Real Madrid le convierte en el favorito al título liguero, aunque quizás sea más favorito por el mal momento que atraviesan los otros dos grandes equipos del país: el Barcelona y el Atlético de Madrid.

Sobre esa sólidez habló Álvaro Benito en El Larguero. "Las Ligas se ganan así. El Real Madrid años atrás necesitaba jugar bien para ganar y Zidane ha conseguido que no sea necesario gracias a la defensa. Si me dices a principio de temporada me hubiese jugado cualquier cosa menos que iba a ser el equipo más sólido y al que menos ocasiones le iban a hacer y el equipo con menos goles encajados en las cinco grandes Ligas, es que ninguno lo hubiéramos acertado, cualquier cosa hubiéramos dicho menos esto", comentó.