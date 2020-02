La banda sonora del Brexit

Esta semana el misterioso amigo de Javier del Pino, versiona la canción If you leave me now de la banda de rock Chicago. Una canción lanzada en el año 1976 y gracias a este éxito el grupo se llevó su primer y único Premio Grammy, hasta llegó a alcanzar el primer lugar en las listas de Reino Unido durante varias semanas. Y hasta allí nos lleva la noticia internacional de la semana, Reino Unido abandona la UE.

El Brexit ya es una realidad

A través de los acordes de la canción The first cut is the deeper de Cat Stevens, despertamos con la noticia de que el Reino Unido ha abandonado la Unión Europea después de 47 años en el club comunitario.

El músico británico Yusuf Islam, más conocido como Cat Stevens, compuso esta canción con apenas 17 años y habla sobre lo difícil que pueden llegar a ser las primeras veces y tras el Brexit, comienza una etapa de incertidumbre acerca del futuro de los británicos y los europeos.

Boris Johnson considera el Brexit "el amanecer de una nueva era" / Cadena SER

Hace unas horas se oficializaba la ruptura por lo que comienza un periodo transitorio de negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea.

En el ámbito musical, los partidarios de quedarse han lanzado una campaña para que el himno de la UE, el Himno de la alegría, lidere las listas de las canciones más descargadas en la plataforma Itunes. No es la primera vez que ocurre, ya que cuando murió en 2013 la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher, se inició una campaña en redes sociales para llevar al número uno la canción The witch is dead de la banda sonora de El mago de Oz, aunque finalmente solo llegó a la segunda posición.