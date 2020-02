La mayor distribuidora alimentaria de España responde a Pedro Sánchez

Los agricultores y los ganaderos se concentraron este miércoles en Madrid para gritar que están al límite, que llevan en crisis 40 años y que exigen una regulación de precios que les permita vivir del campo. Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendía en Bruselas las partidas dedicadas a los fondos de cohesión y de la Política Agrícola Común (PAC) en el próximo presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 y que el primer pilar sea "el de los pagos directos a nuestros pequeños y medianos agricultores". Sánchez fue más allá y se comprometió a "introducir más transparencia" para defender al pequeño y mediano agricultor: "Es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica", señaló.

Desde ASEDAS, la asociación en la que está agrupado casi el 70% de la distribución alimentaria en España, aseguran que hacen autocrítica cada día y comparten algunas de las reflexiones de Sánchez: "Es verdad que somos el último eslabón, el que está más cerca del consumidor y el que pone el precio final y el que comparte absolutamente la preocupación que hay ahora mismo en el campo en algunas producciones. Sobre todo, como decía el presidente del Gobierno, especialmente en el modelo de agricultura familiar o de pequeñas explotaciones, que son las que están sufriendo en estos momentos", explica Ignacio García Magarzo, presidente de ASEDAS.

García magarzo defiende que la cadena agroalimentaria en España es "muy eficiente" y que la competencia hace que los precios sean tan bajos: "Lo demuestra que nuestros productos están a un precio muy por debajo de la Union Europea o de un país como Italia, con el que nos solemos comparar". Esa es la parte buena para el consumidor y la parte mala para el agricultor: "Una parte importante de los agricultores son el único eslabón de la cadena que no puede poner precio en ocasiones a su producto y a veces no puede compensar costes, porque ese precio en origen depende de otras circunstancias que no están bajo su control como las cosechas, las climatologías o los mercados internacionales. Para solucionar eso llevamos muchos años trabajando todos: el Gobierno, la administración, las comunidades autónomas y los distintos eslabones", recuerda, y lamenta que muchas de las soluciones propuestas se queden en remedios a "medio plazo".

¿Por qué el incremento de precio?

El presidente de ASEDAS explica que el hecho de que un producto cueste en el mercado cuatro veces más que lo que recibió el agricultor se debe a "una serie de costes que se incrementan a lo largo de la cadena que exige el consumidor: el producto tiene que estar debidamente lavado, calibrado, con una garantía de de seguridad alimentaria, transportado de una forma eficiente con frío, con un envase que le aporta valor al consumidor... y esos costes son fijos".

"El agricultor sabe que en circunstancias normales de mercado ese valor que el recibe se corresponde con la parte que él aporta de la cadena. Tenemos la tentación de de pensar que un producto vale simplemente lo que valdría en el árbol pero luego hay que calibrarlo, hay que recogerlo y otra serie de actividades que incrementan el valor y muchas veces por encima del precio en origen. A veces hay situaciones de precios en origen tan bajos que el coste de recogida es superior al precio que se le paga, eso es lo que hay que evitar", concluye.