'Madriz Central': la canción de desamor que habla del alcalde de Madrid

Quizá aún no lo sepan, pero es muy probable que —más pronto que tarde— los fans de Carolina Durante, Camellos o Los Punsetes acaben desgañitándose en un concierto de Emilia, Pardo y Bazán, un cuarteto de Talavera de la Reina (Toledo) que lleva varios meses rozando el hype con temas como Ciudad de vacaciones y que, todavía sin disco a la vista, sigue apostando por el goteo de singles. Fuego y Chinchetas estrena este viernes en exclusiva su última canción: Madriz Central.

El primer verso ya muestra por dónde van los tiros: "Lo nuestro duró menos que Madrid Central, pero fue suficiente para darme cuenta de que cerca de tu casa se aparca fatal". Una canción de desamor en el contexto de una emergencia climática que, en realidad, sirve también como metáfora de lo que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, está haciendo con la Zona de Bajas Emisiones.

"Ese hombre que trata de restaurar un orden arcaico que evidentemente es peor", relata el vocalista de la banda, Sergio Sanguino. "Se me antoja algo muy parecido a una relación tóxica en la que uno intenta volver pese a que todo el mundo le dice que está mal y pese a que él mismo sabe que no es lo adecuado. Pero trata de regresar a ese orden anterior en el cual cree sentirse cómodo. Esa es la metáfora que trato de hacer con Almeida. Volver a algo que a todas luces es descabellado".

De hecho, el videoclip contiene una pequeña gamberrada: un frame escondido en el que aparece el alcalde de la capital. "Quien nos diga en qué minuto sale se lleva de regalo una mascarilla antipolución", bromea Sanguino. Emilia, Pardo y Bazán, por cierto, forma parte del cartel del LoveMe! Fest que se celebra este viernes (San Valentín) en la Sala Moby Dick de Madrid.

Solteros de oro (no tienen discográfica)

Emilia, Pardo y Bazán son Sergio Sanguino, Paula García, Ada Martínez y Pepe Sánchez. / EPYB

En una entrevista realizada a través de WhatsApp (y que se puede escuchar íntegramente en el podcast de Fuego y Chinchetas), la banda declara influencias diversas (desde Radio Clásica hasta el heavy, pasando por el reguetón del de "perrear hasta el suelo"), pero lo cierto es que sus primeras canciones recuerdan más bien a Los Planetas, El Columpio Asesino o Joe Crepúsculo.

"En nuestro ADN están Los Planetas porque es el grupo con el que hemos crecido", dicen. "Los considero una prolongación de mi alma, prácticamente. Hay ecos suyos en todo lo que hacemos: la rítmica de los temas, la ambigüedad"...

Otra de sus señas de identidad es el sentido del humor. En Ciudad de vacaciones, por ejemplo, recrean una especie de crisis de pareja estival en la que a alguien se le desea que, visitando un pueblo del Empordà, le hable "todo el mundo en catalán"para que así no sepa qué pensar y lo acabe pasando mal. Una broma socarrona porque, en realidad, se declaran "catalan friendly forever" y fans de bandas como El Petit de Cal Eril o Manel.

En Ladrones de cuerpos, en cambio, describen maniobras de flirteo con una ex: "El otro día vi un ránking de en qué pensamos cuando nos masturbamos y la mayoría lo hacemos pensando en exparejas. Si la gente se siente identificada con la canción es porque todos hemos querido morder esa manzana envenenada", dicen.

Los seis singles que han editado hasta ahora los han autoeditado bajo el nombre de Las Naves Records, pero no ocultan que, en realidad, lo que más les gustaría sería fichar por un sello discográfico. "Yo le pediría que, la menos, contestasen", dicen resignados. "No hemos recibido ninguna respuesta. Es como flirtear como una ex. Te dejan visto, pero no acaban de cerrar capítulo".