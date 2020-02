Mercedes Recio: "Tenía que firmar a la entrada y a la salida todos los días para que constara"

Desde desde 1937 hasta el 1978 todas las mujeres solteras que quisieran trabajar, conseguir un título académico o incluso quisieran sacarse el pasaporte tenían que cumplir con el Servicio Social femenino que organizaba la Sección Femenina de la Falange Española.

Este viernes, la justicia española ha acabado definitivamente con una discriminación histórica que se arrastraba desde el franquismo. Igual que la mili de los hombres sí les computaba como tiempo cotizado para poder prejubilarse, a ellas, a las mujeres, no les computaba como tiempo cotizado todo el que pasaron haciendo el Servicio Social femenino.

El Tribunal Supremo ha sentenciado este viernes que eso es discriminación. Y sentencia que sí debe computarse como tiempo cotizado el Servicio Social femenino. Esta sentencia afecta a miles de mujeres como Mercedes Recio, quien tuvo que participar en estos servicios sociales y ha sido entrevistada este viernes en 'Hora 25' por Aimar Bretos.

Usted hizo el Servicio Social femenino

Efectivamente. Lo hice con 16 años.

¿Y qué le tocó hacer a usted?

Yo estuve en la escuela de ingenieros, en la Ronda de Valencia, en la biblioteca. Tenía que ir por las tardes, estaba cuatro horitas y me daban unas fichas y me decían que lo hiciera despacito porque yo ya sabía escribir a máquina bien y claro, lo tenía que hacer despacito para que pareciera que hacía mucho. Tenía que firmar a la entrada y a la salida para que constara luego, porque ellos tenían que mandar un parte diciendo que había asistido. Y así estuve 3 meses.

¿Había más opciones o lo de la biblioteca se lo impusieron?

No, no. Tú podías elegir. Yo elegí aquello porque me parecía cómodo y sobre todo porque era por la tarde y era compatible con mi trabajo.

Porque usted trabajaba ya por aquel entonces con 16 años, ¿no?

Sí, entonces trabajaba en una casa de seguros que estaba en Castellana.

¿Esto se lo fichaban en alguna cartilla o algo parecido?

Sí. Después pasaban unas hojas y nosotros firmábamos y eso lo entregaban ellos donde fuera y yo tengo todavía mi cartilla.

¿Conserva esa cartilla?

Sí, sí. La conservo.

¿Sigue trabajando a día de hoy o está jubilada?

Si dios quiere me jubilaré en el mes de diciembre, el 5 de diciembre cumpliré los 65 años y me jubilaré. Estoy a puntito.