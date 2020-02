Contra la penalización de la exaltación al franquismo

Estoy en contra de la penalización de la exaltación del franquismo y no porque apoya la exaltación del franquismo si no porque rechazo la penalización. Comprendo que la cosa tiente, también a mí se me revuelven las tripas cuando veo reaparecer señales de un período oscuro, avinagrado y roñoso que llamo paz a su victoria, que se apoderó de nuestras libertades y se llevó muchos de los mejores años de nuestra vida entre represalias de todo tipo, asfixiándonos en un patriotismo de cuartel, de espaldas al mundo, de espaldas a su tiempo y de espaldas a la modernidad. Y me horroriza percibir que ahora los vientos nos traen aquellos gases tóxicos.

Creo que el Gobierno cometería un error si decidiera neutralizarlos por el procedimiento de incluirlo como delito en el Código Penal, repitiendo, pero al revés una especie de ley mordaza limitadora de la libertad de expresión con la que el anterior Gobierno quiso neutralizar la libertad de expresión. Desde tuiteros a ‘willys toledo’ y a enemigos ideológicos. Sería un atajo que revelaría una desconfianza inquietante en la capacidad de la sociedad para derrotar ideas ponzoñosas.

¿Tan débil vemos a nuestra democracia? ¿Tan desvaídas nuestras convicciones? Si es así, la receta no puede ser aceptar esa debilidad y arroparla como un bebé enfermo bajo el manto del Código Penal sino fortalecer nuestras convicciones. Fortalecerlas hasta que pudiésemos llegar a decir como Tucídides: “No necesitamos murallas porque tenemos ciudadanos”.