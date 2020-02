Love Actually es una de las comedias románticas por excelencia y la favorita de muchos cuando se acerca el fin de año por su temática navideña y la canción de Mariah Carey, el tema más escuchado de la historia en streaming durante un solo día.

En su afán por ser un tribunal ilegítimo, Jorge Ponce y Bob Pop han 'destrozado' en 'Si sí, o si no', Love Actually, una de las cintas más aclamadas de los últimos años, convertida en película de culto por muchos pero que si analizas friamente, no sale muy bien parada más de 16 años después de su estreno en cines.

"Pusimos Love Actually mi esposo y yo pensando que era la típica película de placer culpable, pero qué pedazo de mierda", reconoció Bob Pop. "Es machista, rancia, clasista, cursi, ñoña, sentimentaloide... qué clase de gente puede reivindicar esta película", continuó Bob.

Jorge Ponce también se quedó a gusto. "Es un truño", señaló. "Puedo decir muchas cosas de la película. Primero, Si no eres capaz de escribir una historia, no metas diez... son tantas que no da para historia", admitió Ponce sobre esta película coral de historias entrelazadas.

"En narrativa hay tres actos y en este caso ni siquiera hay eso. No pasa nada entre medias de la historia, no hay recorrido", concluyó el presentador de 'Si sí, o si no' sobre una de las películas más vistas cuando se acercan las fechas navideñas. Afortunadamente, la ñoñería también se critica.