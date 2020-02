Las defensas de los afectados del "dieselgate" esperan acuerdos o sentencias favorables

La pasada semana se celebraba el juicio contra el Dieselgate de Volkswagen en el juzgado número 1 de lo mercantil de Madrid. Ya está visto para sentencia. ¿Qué pueden esperar ahora los afectados? El domingo en SER Consumidor hablamos con Ileana Izverniceanu, portavoz de OCU, asociación que presentó la denuncia colectiva en España y con la Agrupación de Afectados de Volkswagen, representante de los españoles afectados en el juicio alemán.

OCU representa a más de 7.000 afectados del fraude de las emisiones de Volkswagen en el juicio español. "No teníamos que haber llegado hasta aquí. Nosotros queríamos un acuerdo desde el primer momento, pero ellos nunca estuvieron proclives ni receptivos como en otros países en compensar a los afectados españoles", explicó la portavoz.

A pesar de que en un primer momento la compañía alemana no estaba dispuesta a negociar, Ileana Izverniceanu se mostró esperanzada ante la sentencia final. "Esperamos que el juez falle a favor de los afectados", afirmó. Aunque destacó negativamente que en el juicio hayan utilizado argumentos como que "la Agencia Catalana de Consumo (órgano competente en el que se presentó la denuncia) no había visto ningún elemento de infracción por parte de Volkswagen", ya que, según comentó en SER Consumidor, "el propio CEO de Volksewagen afirmó que había usado un software para dar unos niveles de emisiones que no eran los reales".

Qué piden desde OCU

"Pedimos 3.000 euros por afectado. En total, 22 millones de euros". Una propuesta que, como le recordamos en el programa, se aleja de la “gorra y el llavero” que, según OCU, llegaron a ofrecer desde Volkswagen inicialmente. "Eso nos lo ofrecieron dos veces. Suena a broma, pero vinieron unos abogados mediadores de un despacho muy importante a decirnos que como su marca tenía mucho prestigio los consumidores se quedarían satisfechos con esta compensación", explicó la portavoz.

Desde OCU comparan la situación de los afectados españoles con la del resto de países. "El hecho es el mismo en otros países. En Alemania, Polonia, Italia.... y en EEUU han indemnizado directamente a los afectados. ¿Por qué en EEUU sí y aquí no?”, concluyó.

Los afectados españoles del juicio alemán

Antonio Heredero, presidente de la Agrupación de Afectados por Volkswagen, defiende a miles de afectados españoles en Alemania. "Nosotros estamos llevando a unos 7.000 españoles personados en el macroprocedimiento de Alemania, que son 400.000 afectados en total", comentó.

En Alemania la demanda la está llevando a cabo la Federación Alemana de Asociaciones de Consumidores. Por ahora, tampoco ha habido acuerdo entre la compañía automovilística y los afectados, aunque sí ha habido "rondas de negociación". En un principio, la empresa alemana ofrecía 830 millones de euros para los 400.000 afectados. "Estaríamos hablando de unos 2.000 euros por afectado, y eso nos parece poco", explicó Heredero. Y añadió: "Estaríamos dispuestos a llegar a un acuerdo por el doble (4.000 euros), cantidad con la que se indemnizó a los estadounidenses".

Antonio Heredero aprovechó su intervención en SER Consumidor para desmentir un rumor que salió a la luz hace semanas en pleno desacuerdo de la negociación: supuestamente no hubo acuerdo por la solicitud de más de 50 millones de euros en costes que reclamaban los abogados de los afectados. "Ha habido algo que consideramos un bulo o una nota de prensa interesada sacada por Volkswagen", comentó. Y negó que los abogados alemanes de las asociaciones de consumidores "hayan roto las negociaciones". "Todo es falso. No se han roto las negociaciones, se sigue negociando. Y no pararon las negociaciones por los honorarios de los abogados", afirmó el presidente de la Agrupación de Afectados que definió esto como una "intoxicación por parte de Volkswagen".

¿Acuerdo antes de verano?

"Las negociaciones continúan, así lo han dicho los tribunales. Se tiene que llegar a un acuerdo aceptable antes de verano, si no se llega a un acuerdo continuará el procedimiento judicial". Aunque el presidente de la Agrupación se mostró confiado. "Yo creo que lo lograremos".

Según Heredero, la clave del éxito está en la unión de los afectados. "El Tribunal está bastante receptivo a las peticiones de los afectados. Hay que tener en cuenta que, aunque Volkswagen sea un grupo poderosísimo, se han presentado 400.000 afectados, y eso también tiene una fuerza muy importante", expuso.

¿Por qué en EEUU ya hay acuerdo y aquí no?, le preguntamos.

"En EEUU hay unas autoridades centrales en defensa de los consumidores potentes que cuando se infringen las normativas ponen unas sanciones espeluznantes que hacen que las empresas tengan cuidado. Aquí todo vale. Si lo peor que le puede pasar a una empresa que estafa 500.000 euros es que diez años después tenga que devolver... ya me dirás", denunció. Y anunció que ya están preparando otra macrodemanda colectiva en España.