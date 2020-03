Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, el piragüista español Saúl Craviotto y la nadadora Mireia Belmonte han charlado en El Larguero para hablar de la dramática situación que viven los deportistas de nuestro país de cara a los Juegos Olímpicos, después de que los organismos organizadores no hayan cerrado a puerta a su celebración.

Saúl Craviotto o Mireia Belmonte se encuentra en ese conjunto de deportistas de élite que no tienen forma de ejercitarse de cara a los Juegos Olímpicos, así lo está viviendo Craviotto: "Estoy haciendo lo que puedo en el salón de mi casa. Ni en verano solemos parar 15 días, ni de vacaciones estoy una semana sin entrenar. Parar 15 días rompe totalmente la preparación, es de locos. No sé cómo lo vamos a hacer, mi entrenador se está rompiendo la cabeza".

Mireia Belmonte incluso ofrece alternativas a la presidenta del CSD para que les permitan entrenarse: "Hay que mirar por los deportistas, yo no tengo ninguna forma de entrenarme. Tengo dos soluciones: un centro de alto rendimiento para todos los deportistas de élite o ir a un ente público o privado y entrenarme allí sola, porque mis rivales en Hungría o Italia sí están entrenando, y yo no, y perder tres años y medio de preparación pues es muy duro".

"Entiendo la frustración y la comparto, pero tenemos que entender la situación dramática que estamos viviendo. Lo que hacemos es en poner en conocimiento del Comité Olímpico Español, que ya lo hemos hecho, e intentar lidiar con esta situación", se justifica Irene Lozano.

Belmonte se fija en lo que ha hecho Italia, y le manda un mensaje a Irene Lozano: "Si Italia ha encontrado una solución, creo que nuestro país no es menos. Si se hacen los Juegos este año, creo que no haremos un papel digno".

"No está nada claro, Mireia, que aunque Italia haya encontrado una solución, no significa que esa sea la mejor para el resto de la población. No es el modelo a seguir" le responde a Mireia Belmonte, preocupada ante la situación que viven los deportistas después de tanto tiempo de sacrificio.