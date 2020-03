Broncano, Quequé e Ignatius analizan el discurso de Felipe VI

La Vida Moderna finalizó este jueves su primera semana de programas en confinamiento, cada uno en su casa y a través de videollamada, y lo culminó con un maravilloso análisis del discuro que el rey Felipe VI dio a la nación durante la noche del miércoles debido a la crisis del coronavirus.

En primer lugar, Ignatius mostró su decepción porque el rey, en el Día del Padre "no le mandó un beso a Juan Carlos I", para posteriormente pasar a comentar los highlights del mensaje de Felipe VI. "Vaya discurso, madre de Dios. 'Oye, que os cuidéis'", comentó entre risas David Broncano.

"¿Para eso estamos pagando los estudios de un rey? ¿Para eso sabe pilotar aviones?", exclamó con energía Ignatius, a lo que Quequé contestó mostrando su desacuerdo: "Yo no estoy de acuerdo. Un tío que habla 10 minutos y no se atranca, yo le admiro", reflexionó el señor mayor. "Y gramaticalmente todo bien", añadió Broncano.

"Luego es verdad que tampoco nos descubrió nada pero formalmente impecable", dijo el cómico de Orcera. "Es que un rey no está para eso", señaló Quequé. "No está para descubrir nada. Que no hagan nada, que hagan cosas de rey", continuó el salmantino.

"Pudiendo avasallarnos con su sabiduría hizo el discurso que podía haber hecho Siri", concluyó Broncano entre risas sobre un discurso, el de Felipe VI, que generó muchísimo debate en redes sociales y que fue contraprogramado por una cacerolada en contra de la monarquía.