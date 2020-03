Francesc Torralba: "La madurez es el sedimento de la vida"

“El hombre maduro es el resultado de un largo proceso. Un ser humano es maduro cuando está en condiciones de darse al mundo, de enseñar a los demás lo que ha aprendido, de entregarse generosamente para que otros puedan aprender lo que él sabe.”

Son palabras de Francesc Torralba (Barcelona, 1967), doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona, doctor en Teología por la Facultad de Teología de Catalunya y profesor de la Universidad Ramón Llull. Con más de noventa libros publicados, Torralba ha pasado por los micrófonos de 'A Vivir que son dos días' para poner en valor el hecho de cumplir años. Porque envejecer es un privilegio, un arte y un regalo. En uno de sus últimos libros, “Elogio de la madurez” (editorial Now Books, 2017), reflexiona sobre las virtudes de una etapa que puede vivirse -por qué no- plenamente. “En esa estación de la vida el ser humano se da cuenta de que no es el centro gravitacional, que no todo gira a su alrededor. Maduramos cuando estamos en condiciones de darnos al mundo. La madurez es el sedimento de la vida. Para ejercerla hay que aprender a dar mucho.”

Portada del libro 'Elogio de la madurez', de Francesc Torralba / Cadena SER

Estamos llamados a envejecer aunque nos incomode. Pasar de la juventud a la madurez duele porque la juventud está mitificada, sobrevalorada, pero debemos entender que las arrugas que van apareciendo en nuestro rostro con el paso del tiempo no tienen por qué ser el epílogo de nuestra vida. Todo lo contrario, ese rostro es el resultado de un largo camino lleno de buenos y malos momentos y nos tiene que llenar de orgullo haberlo recorrido. La vejez ayuda a mirar la vida de una manera más calmada, sin el ímpetu y la precipitación de la juventud. No hay que tener miedo. La madurez no es la edad de los sueños rotos sino una época para soñar despiertos.