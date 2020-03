Las cantidades que aportará el primer equipo del Barça para que los trabajadores perciban todo su salario

Sique Rodríguez amplía la información que surgió durante las últimas horas y detalla en profundidad en qué consiste el acuerdo alcanzado entre plantilla y directiva: "La rebaja es del 72%, que no es un ERTE al primer equipo de fútbol, que el ahorro supone 14 millones mensuales - y que no están incluidos los bonos o extras, esto va al margen- que la rebaja salarial va ligada al estado de alarma y que los jugadores no recuperarán nunca este dinero que pierdan".

Sin embargo, además de todo eso, hay detalles que no se han explicado sobre este acuerdo anunciado por Leo Messi en sus redes sociales: "Los futbolistas de la primera plantilla para cumplir su palabra y que los trabajadores perciban el 100% de su salario, aportarán entre 250.000 y 300.000 euros, entre toda la plantilla"

"En el resto del club sí que va a haber ERTE, eso sí garantizan los salarios al personal de oficina. Hay cuatro o cinco jugadores de baloncesto que no han aceptado este acuerdo, y desde el club lo que me dicen es que es mejor un acuerdo que ir a malas, que si el Barça hubiese tirado adelante el ERTE quizá, la primera plantilla podría haberlo echado atrás" afirma el jefe de deportes de SER Catalunya.

"Ha sentado mal el mensaje de Messi, por mucho que Bartomeu diga que los jugadores estaban de acuerdo desde un principio. Creen en la directiva que Messi se ha pasado, me han dicho textualmente 'es un mensaje de alguien que está molesto, rabioso'. Y es cierto que hay quien interpreta que el mensaje de Messi no va directamente a Bartomeu, sino a los directivos que se han mostrado más duros con las rebajas salariales como Emili Rousaud o Quique Tombas".