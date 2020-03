Un médico denuncia el caos en la Feria de Madrid: "Cualquier parecido con un hospital es pura casualidad"

Los sanitarios que trabajan en el hospital montado en Ifema para aliviar la carga asitencial por el coronavirus denuncian la desorganización y falta de material. La Consejería de Sanidad de Madrid ha cerrado este lunes 46 centro de salud de Atención Primaria para que su personal pudiera ser reclutado por este hospital provisional. La realidad es que al caos organizativo en Ifema se une la desatención en los centro de salud cuando cumplen una función asistencial importante en el seguimiento de los pacientes de COVID-19 que permanecen en casa. El médico residente Alberto Cabañas ha pasado por los micrófonos de 'Hoy por hoy' para contar su experiencia vivida el pasado sábado y domingo.

"La situación es de un caos organizativo a todos los niveles tanto personal, como de material diponible como de organización asistencial. Y ya dentro de los pabellones el descontrol es absoluto. No hay ningún tipo de protocolo ni de instrucciones claras. La información cambia minuto a minuto y hace muy difícil poder trabajar y ser de utilidad", ha explicado con pesar. Alberto imaginaba que el primer día sería algo caótico pero que pronto explicarían las tareas a llevar a cabo. La realidad fue distinta: "Estuvimos más de media hora para conseguir solo unos pijamas, se nos apuntaba a meno en múltiples listas de gente que supuestamente trabaja allí y después, durante toda la tarde que estuvimos allí no entramos en ninguno de los pabellones. No realizamos ningún tipo de asistencia".

Alberto insiste en que no ha sido algo puntual. El hospital lleva funcionando diez días. "Hay compañeros que siguen siendo convocados y pasan el turno sin que se les asigne ningún control, tarea o atención específica con lo que entendemos que son recursos que no se están aprovechando. No entendemos qué están haciendo", explica.

Falta de material y condiciones de riesgo

"Las imágenes que circulan son la realidad. Nos estamos cambiando y compartiendo salas en las que no se respeta la distancia de seguridad mínima en plena epidemia y el riesgo de contagio de sanitario es altísimo. El material es prácticamente inexistente. No disponemos tampoco de material para atender a los pacientes. El personal de limpieza, cuando va a incorporarse se encuentran con que la protección que se les ofrece no cumplen los requisitos imprescindible y se han tenido que negar a practicar su asistencia", ha asegurado.

Alberto ha descrito así la situación en Ifema: "Cualquier parecido con un hospital es pura casualidad. No hay medios ni de analíticas ni para realizar placas, ni personal de enfermería suficiente. No hay medicación suficiente para el control de los pacientes crónicos. Queda muy bien para la foto que haya una cama puesta pero hace falta todo lo que hay alrededor y eso no lo tenemos ni sabemos cuando lo vamos a tener".

Sin capacidad para atender a críticos



"Si algo hemos aprendido de Italia es que se debe intentar una atención domiciliaria a los pacientes, contener en el domicilio a través de visitas y atención telefónica. Con el cierre de los centros de salud se ha mermado mucho la atención de primaria y si encima en Ifema estamos mano sobre mano es algo irracional", ha explicado con pesar.



Alberto ha explicado que las UCI no están habilitadas y si un paciente se pone enfermo de gravedad requiere un traslado. Varios sindicatos ya han denunciado la "situación caótica" del hospital temporal de Ifema, ya que aseguran, como ha explicado Alberto, que muchos trabajadores sanitarios no tienen claras sus funciones y otros carecen de Equipos de Protección Individual suficientes. Fuentes de la Consejería de Sanidad han reconocido a Efe que en el turno de tarde del pasado domingo hubo "un problema de organización que ha provocado algunas protestas de profesionales". Además, han recalcado que el coordinador general del hospital, Fernando Prados, ha asumido esta situación y "ha pedido disculpas".