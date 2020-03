Coronavirus en España | Última hora en directo: ayudas para los más vulnerables en la crisis del COVID-19

Maika Ávila

DIRECTO | Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, en la Cadena SER:

"El Gobierno me informó el sábado por la tarde pero no tenía margen porque no me daba tiempo para pulsar la opinión de todos los sectores. Ahora tendré reuniones con los sectores para ver cómo les afecta. Para el mundo de la economía no es una buena noticia":