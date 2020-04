El Gobierno estudia las medidas de desescalada del confinamiento por el coronavirus estipulado por el actual estado de alarma. Se baraja que vuelva la actividad no esencial a partir de la semana que viene. La actividad social llegará en el mes de mayo, según explican fuentes del Gobierno a la Cadena SER, pero muy limitada: pasear un rato con los niños o hacer deporte en solitario como se ha hecho en Italia así como salir a la calle con mascarillas. Entre las medidas de desescalada se baraja la realización de test masivos para identificar a los asintomáticos y poder aislarlos.



Daniel López Acuña, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS ha explicado en la Cadena SER que la desescalada del confinamiento tiene que ser milimétrica: "La desescalada del estado de confinamiento tiene que ser gradual y calibrándose milimétricamente".

"Puede haber un millón de contagiados en España"



"Los asintomáticos positivos pueden ser diez veces más el número de casos. No sabemos la magnitud del iceberg, pero es razonable pensar que pueden ser de 8 a 10 veces más. Un millón de personas positivas. Para tener un diagnóstico necesitamos hacer varios millones de test, 4 o 5 millones. Actualmente no es posible, pero se puede montra la capacidad para elevar la habilidad para hacer las pruebas que ahora no existe en las comunidades autónomas", ha explicado.

López Escalada sostiene que la desescalada debe de ser "gradual, escalonada, calibrando milimétricamente" y es partidario de mantener el confinamiento mientras haya riesgo de reintroducciión de la transmisión.

"Seguir la trazabilidad de los casos es fundamenta, la vigilancia epidiemológica reforzada y poner a todo el dispositivo de la Atención Primaria", ha afirmado.

En este escenario futuro hay hay hacer una diferenciacion por regiones según como evolucione la curva siempre que se garantice que no haya un trasiego "porque entonces no lograríamos nada". "Al desescalamiento hay que acompañarlo de una vigilancia que se vea reforzada y hay que poner a toda la Atención Primaria al servicio de esta trazabilidad", ha insistido.



Información acerca del coronavirus:

- Los datos de contagiados, fallecidos y recuperados día a día.

- Evolución diaria del coronaviruspor comunidades autónomas.

- Escucha nuestro podcast 'Informe Coronavirus’.

- Suscríbete a la newsletter diaria.