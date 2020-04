Las dudas de las ONG con los inmigrantes que trabajan en el campo: ¿Qué pasará cuando todo termine?

Entre los que se van a incorporar en los próximos días a la recogida de la fresa les hemos conocido la historia de Mohamed y Younes. Son jóvenes ex tutelados, porque fueron niños que llegaron solos a nuestro país, y forman parte del colectivo de migrantes de entre 18 y 21 años que por ese decreto agrícola pueden conseguir un permiso de trabajo para esta coyuntura en el campo.

Estos dos chicos están ya con todo el papeleo y en contacto con sus empleadores para tramitar el permiso de trabajo , porque la autorización de residencia que tienen ahora la mayoría de esos jóvenes no les permite trabajar.

Es por ello que lo ven como la gran oportunidad de conseguir un contrato. Muchos de estos jóvenes lo que quiere es trabajar y enviar dinero a sus familias, ese es el motivo prioritario que les llevó a cruzar el Estrecho en pateras o en los bajos de un camión.

La cuestión administrativa clave en este asunto es que estos jóvenes tienen un permiso de residencia no lucrativa, es decir no podían trabajar en nada hasta ahora, que se les abre esta oportunidad solo para la emergencia y solo en el campo

Younes se queda con que se les abre una posibilidad a conseguir cambiar el permiso de residencia no lucrativa a uno con permiso de trabajo empleo y un salario. Eso sí, este permiso está muy limitado temporalmente, de momento exclusivamente hasta el 30 de junio

Estos jóvenes se quejan de la "falta de información concreta" y de las dudas que le surgen de qué "pasará con su autorización de trabajo" cuando pase el contrato agrícola pero de momento les puede la ilusión

Mohamed y Younes son dos de los más de medio centenar de jóvenes ex tutelados que forman parte de los proyectos de 'Voluntarios por otro mundo', una entidad que precisamente trabaja en con este sector de población, jóvenes migrantes ex tutelados.

Michel Bustillo, responsable de este colectivo no para estos días de contacto con empleadores en la fresa en Huelva y pide al gobierno que facilite los trámites porque por el momento están siendo muy engorrosos .

Sin embargo , la mayor parte de las ONG, las más conocidas en la defensa de los derechos de la infancia migrante, critican el decreto porque lo consideran un parche que va volver a dejar en situación precaria a todos estos jóvenes cuando la emergencia sanitaria y la urgencia de conseguir mano de obra en el campo pase.

Save The Children, UNICEF, CEAR, Andalucía Acoge o Raíces se han dirigido al Gobierno para pedir que reinen aspectos del decreto una vez que la norma finalice el 30 de junio. Lourdes Reyzabal pide en nombre de las entidades de infancia que una vez que estos chicos van a poner en riesgo su salud se les prolongue el permiso de trabajo más allá de esa coyuntura temporal.

Por otro lado, mas allá de los ex tutelados , José Miguel MIgue Morales de Andalucía Acoge lamenta que el gobierno se haya olvidado de los miles de inmigrantes que de hecho ya trabajan en el campo en Almería o Huelva ,muchos viviendo en asentamientos de chabolas y a los que no se les da ninguna oportunidad de conseguir esos permisos

Estas entidades critican la media del Gobierno porque en realidad beneficia a muy pocos y es muy limitado en el tiempo.

"El decreto del Gobierno es bueno, el problema es la burocracia de este país. La fresa y la frambuesa se recoge todos los días, no podemos esperar", explicaba en 'Hoy por Hoy', Cristobal Picón, agricultor de frutos rojos y Presidente de la Cooperativa Agroalimentaria Huelva.

Por último, José Luis Fraile, ganadero de Palencia y presidente de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del Lechazo de Castilla y León, señalaba que "con el parón de la restauración, se han parado las ventas y ha sido un poco de caos. Ha aumentado la venta online" y hacía un llamamiento a la compra de productos locales.