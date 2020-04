Con las maletas en la puerta y el corazón en espera

No hay consuelo para Ana Bernal, acepta la situación, pero no hay consuelo posible para una madre que tiene a su hija pequeña lejos, una hija a la que todavía no ha podido abrazar. Esta profesora de Málaga tenía que viajar el pasado 21 de marzo a la India para recoger a Dya, de 2 años y medio, su hija. La crisis de la covid-19 y el estado de alarm la ha dejado con las maletas en la puerta, y el corazón en pausa porque no ha podido viajar a la India como tenia previsto el pasado 21 de marzo. Ana lo tenia todo preparado para viajar, y regresar en unos dias con su niña. “Vivo sola en un apartamento pequeño, y he tenido que desmontar la habitación que le había preparado, porque no lo puedo soportar” nos cuenta.

Desde que inició los trámites de adopción hasta hoy, han pasado 4 años. En febrero del año pasado, le asignaron a Dya y desde hace un mes es su hija, por sentencia judicial y por afecto. Porque Ana desde el momento en que vio la foto, siente que Dya es su hija. Ella se ha sentido muy sola en este momento, y por eso con ayuda de la Asociación Surya de amigos y familias adoptantes de India y Nepal, ha puesto en marcha un grupo en Facebook de Familias adoptantes que no han podido viajar por el covid-19. Nada más crear el grupo se han puesto en contacto 19 familias en la misma situación, con viajes pendientes a Colombia, Vietnam, India, China o Rusia. Ana, y las familias del grupo, siguen de cerca la actualidad local y la evolución de la pandemia en las ciudades donde están los orfanatos en los que viven sus hijos. Ana, nos ha contado que Dya está bien, y tan solo desea que la espera no sea muy larga, porque al final del cierre de fronteras en España hay que añadir las medidas de seguridad sanitaria que haya en el país de destino. A Ana se le escapa la emoción y la risa, cuando Javier el advierte que cuando pueda hacerlo va a hartarse de darle besos y abrazos a su hija. Ojalá pueda ser muy pronto.

Masiva respuesta a la petición de trabajadores en el campo mallorquín

Hace dos meses el sindicato Unió de Pagesos de Mallorca, ofertó puesto de trabajo en el campo para la temporada porque los jornaleros colombianos que contratan cada año no podían viajar. En ese momento tan solo recibieron 2 repuestas. Esta semana han vuelto a hacer la petición y han recibido “una avalancha de currículums, hasta 700 candidatos a para trabajar en el campo” “todos provienen de la hostelería, camareros, cocineros… que se han quedado sin trabajo por estar todo cerrado” nos cuenta Jaume Pocoví, secretario de Unió de Pagesos en Mallorca.

Aumenta el número de voluntarios, la buena noticia de la crisis del covid-19

"Voluncloud" La herramienta de la Plataforma del Voluntariado de España, multiplica por cuatro el número personas inscritas, según nos ha contado su directora, Mar Amate, desde que empezó la crisis del Coronavirus. Desde la plataforma Voluncloud se coordina la demanda y ofrecimiento de ayuda, gestionado por un equipo de profesionales, que se aseguran que ese esfuerzo vaya por canales oficiales y seguros para que tengan la mayor efectividad.

Mar Amate ha destacado que en momentos como este se ve lo mejor de la condición humana tanto a nivel individual como institucional. Muchas empresas colaboran para ofrecer servicios útiles y necesarios en esta situación. Ayer mismo cerraron una colaboración con IKEA que ofrece hacerse cargo de los voluntarios socio-sanitarios que se trasladen a Madrid, por ser una de las zonas más afectadas por la covid-19 en las residencias de ancianos, #HacemosCasa se llama esta inciativa.

Los bancos y los niños que vigilan a sus padres

Estos dias de teletrabajo son los padres quienes estan pendientes de las pantallas de sus ordenadores o telefonos moviles. Los niños se dan cuenta, y Beatriz Nogal les ha estirado de la lengua. Son Claudia, Marina, Sara y Sergio