Rousaud: "Bartomeu sabía lo del 'Barçagate', pero no sé si desde el principio o más adelante"

Emili Rousaud, exvicepresidente del Barça, pasó por El Larguero y explicó que Bartomeu "sabía lo del Barçagate", que "alguien intencionadamente evadió controles económicos dentro del club" y que en el Barça "hay un caso clarísimo de corrupción".

El exvicepresidente afirmó que Bartomeu era conocedor del 'Barçagate': el club había contratado a una empresa -I3 Ventures- para publicar comentarios contra ciertos jugadores y técnicos del club en redes sociales.

"Bartomeu lo sabía porque en cuanto la Cadena SER desvela el tema se empieza a investigar. No sé desde qué momento es conocedor, si desde el princpio o más adelante", explicó. "Los miembros de la junta directiva conocemos este tema a través de la prensa. Entonces es cuando empiezas a tirar del hilo y desmontas el ovillo", añadió.

Rousaud afirma que "alguien ha metido mano en la caja del Barça" y el club presentará una querella por dichas declaraciones. "Hay hechos que están demostrados que existen ciertas conductas tipificables como corrupción".

"En el momento en que se demuestra que de forma intencionada se fragmenta un contrato y sus pagos para evadir los controles, estamos ante un caso clarísimo de corrupción", explicó.

Cuando le preguntaron por qué no denuncio dicho caso de corrupción estando todavía en el club, el exvicepresidiente dijo: "Estando dentro del club lo he denunciado, es el motivo por el que hoy en día no formo parte de la junta directiva. Hay una obligación moral pero también legal de denunciar estas situaciones".

Un contrato de 1.000.000€, dividido para evadir los controles del club

Rousaud explicó cuál es el mecanismo para aprobar ciertos contratos en el FC Barcelona. "El club tiene un mecanismo de aprobación de cualquier contrato que superen los 200.000 euros con una Comisión, que está integrada por directivos. En ese Comité, se analizan cada una de las compras: se justifica por qué una oferta sobre otra, el precio...", comenzó a explicar.

"No obstante, una contratación con un importe próximo al millón de euros se dividió en contratos inferiores a 200.000 para evadir este control. Eso se hizo de manera intencionada. Tipificar esto de corrupción es clarisimo", añadió.

Sobre si se puede demostrar que dichos contratos pertenezcan a una misma empresa, el exvicepresidente fue contundente: "Están ligados porque los contratos son idénticos, solo cambia el nombre de la empresa. Los indicios son clarisimos y no hay ninguna duda. No se puede demostrar que pertenezcan a una empresa porque una está domiciliada en un paraíso fiscal, pero los indicios son de una aplastante solidez".

"He llegado a oír que lo habían recomendado desde Madrid"

Cuando le preguntaron qué explicaciones dio Bartomeu cuando le preguntaron por el 'Barçagate', Rousaud afirmó que el presidente no dio respuestas claras. "He llegado a oír que se lo habían recomendado desde Madrid", explicó.

"Bartomeu no lo aclaró. Podría referirise a que se lo recomendó alguien del Gobierno. Pero yo ese vínculo no lo acabo de ver. Es una explicación que ni es clara ni responde a la pregunta. Se preguntó y no se obtuvo una respuesta clara", añadió.

No obstante, Rousaud afirmó que ese tipo de decisiones sólo las podía tomar "alguien de la alta dirección del club". "Pero yo no estoy diciendo que sean ni unos ni otros. Quien puede es la cúpula, pero eso requiere una investigación. Yo no acuso a nadie, no sé quién ha hecho qué", concluyó.