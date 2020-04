Joan Ribó: "Hoy la orden era informar, pero mañana se sancionará"

El alcalde de Valencia ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER y ha sido entrevistado por Roberto Torija en 'Hora 25' Fin de Semana. Valencia ha sido protagonista hoy por varios vídeos que han circulado en redes sociales en los que un grupo de niños y sus padres han protagonizado escenas de incumplimiento de las restricciones para la salida de los niños. De hecho, la vicealcaldesa Sandra Gómez ha pedido "responsabilidad" para afrontar esta desescalada y la policía comenzará a multar a partir del lunes si no se cumplen las medidas de distanciamiento social.

Escucha la entrevista completa al alcalde de Valencia

Sobre la irresponsabilidad de algunos padres

No me han gustado estas imágenes, pero el grado de cumplimiento ha sido muy aceptable. Es cierto que en un tramo del río y en algunas plazas no se ha cumplido

No tenemos una cifra oficial de cuánta gente lo ha hecho, hoy la policía ha estado con tareas de información, mañana la policía actuará

Tenemos vídeos de tramos de la ciudad donde la gente respetaba las normas, las zonas de parques infantiles estaban acotadas, ha habido un elemento de poca responsabilidad por parte de algunos padres. Nos estamos jugando mucho en este momento. Quiero hacer un llamamiento al cumplimiento estricto de las normas por parte de los padres.

Lo indico para aquellas personas que han pensado que era un día normal

Había orden de informar, al menos en Valencia, porque era una situación nueva, a partir de mañana si se ve que hay incumplimiento de este tipo pasaremos a sancionar

Hay que comprender la situación nueva

Nunca se ha planteado el cierre de los parques como tal, esto se puede producir en parques pero también en calles y plazas, lo que no podemos hacer es cerrar las calles, quiero apelar por encima de todo a la responsabilidad

Durante este domingo 26 de abril, los menores de 14 años han disfrutado de su primer paseo después de 43 días de cuarentena por la crisis del coronavirus. Las reglas que expuso Sanidad ante estas salidas que solo podría salir un máximo de tres niños, una vez al día, con un adulto y un kilómetro a la redonda. Sin embargo, miles de ciudadanos han denunciado en redes sociales numerosos casos de supuestos incumplimientos en los paseos de los niños como primera medida hacia el desconfinamiento.

En algunas de las imágenes, por ejemplo, se puede ver la plaza de Felipe II de Madrid llena de menores con patinetes o bicicletas, en otras, parques con niños jugando al fútbol, o, incluso, playas como las de Masnou o la Barceloneta –ambas en Barcelona–. También los adultos aparecen en muchas de las imágenes colgadas, en las se ve a padres y madres hablando en grupo, algunos compartiendo banco o agrupándose también mientras pasean a sus respectivos perros. Bajo la etiqueta #Irresponsables solamente en Twitter se han publicado 123.000 tuits haciendo alusión a estas supuestas infracciones, aunque muchos de estos mensajes replican las mismas fotos y vídeos que reproducen momentos en los que no se cumplen las medidas de seguridad impuestas por el Gobierno, especialmente la de la distancia social.